스포츠조선

손예진, ♥현빈+3살 아들 두고 韓 떠났다..베니스 입국 "오늘부터 일정 시작"

기사입력 2025-08-28 22:14


손예진, ♥현빈+3살 아들 두고 韓 떠났다..베니스 입국 "오늘부터 일정…

손예진, ♥현빈+3살 아들 두고 韓 떠났다..베니스 입국 "오늘부터 일정…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 손예진이 베니스에서의 로맨틱한 여행을 자랑했다.

28일 손예진은 "오늘부터 일정 시작"이라며 깔끔한 블랙 드레스로 고혹적인 분위기를 자아냈다.

손예진은 "베니스는 정말 아름다운 도시예요. 좋은 하루 되세요"라며 환한 미소로 베니스를 밝혔다.


손예진, ♥현빈+3살 아들 두고 韓 떠났다..베니스 입국 "오늘부터 일정…

손예진, ♥현빈+3살 아들 두고 韓 떠났다..베니스 입국 "오늘부터 일정…
손예진은 단정한 드레스에 화이트 백과 슈즈를 매치해 모던한 블랙 앤 화이트 패션을 완성했다.

베니스의 아름다운 호텔과 해변을 배경으로 미소 짓는 손예진은 프로다운 포즈와 표정으로 한 폭의 그림을 만들어냈다.

손예진은 오는 9월 24일 개봉하는 영화 '어쩔수가없다'를 통해 관객들과 만날 예정이다.

손예진은 해당 작품으로 베니스 국제 영화제에 공식 초청돼 지난 27일 오전 인천국제공항을 통해 출국했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소유진, ♥백종원 대신...혼자 살림+육아 도맡은 슈퍼맘

2.

김대호, 최다니엘 태도 논란에 결국 '폭발'…"쟤 집에 보내"(흙심인대호)

3.

'임신 8개월' 이시영, 셔츠 팽팽해진 만삭 D라인 당당히 공개..성수동 카페 활보

4.

김지혜♥박준형, '결혼 20주년' 리마인드 웨딩 화보 찍었다 [화보]

5.

'6년 활동 중단' 주진모, 스윙 한번에 2700만 원 시계 획득…"믿기지 않아"

연예 많이본뉴스
1.

소유진, ♥백종원 대신...혼자 살림+육아 도맡은 슈퍼맘

2.

김대호, 최다니엘 태도 논란에 결국 '폭발'…"쟤 집에 보내"(흙심인대호)

3.

'임신 8개월' 이시영, 셔츠 팽팽해진 만삭 D라인 당당히 공개..성수동 카페 활보

4.

김지혜♥박준형, '결혼 20주년' 리마인드 웨딩 화보 찍었다 [화보]

5.

'6년 활동 중단' 주진모, 스윙 한번에 2700만 원 시계 획득…"믿기지 않아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"못 믿겠다" 오심 속출에 자국 심판 손사래 치는 중국, 결국 외국인 심판 수입

2.

'세영아 한판붙자!' 심유진, 이변의 승리로 8강 선착…천적 툰중에 2-0완승, 8강서 안세영과 대결 가능성

3.

'무안타→무안타' 왜 리베라토 조기 교체했나, 선발도 제외…"지금, 조금 더 치료해야"[고척 현장]

4.

155km 강속구에도 볼넷 5개, 4실점 조기강판 1R 유망주. 그런데 "본인은 만족했다." 감독도 "다음에도 기회 주고 싶은데..." 왜?[창원 코멘트]

5.

박찬형 가르치는 노진혁, 후배 사랑 느껴지는 멘토링 '감동이네' [영상]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.