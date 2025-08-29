'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

스포츠조선

기사입력 2025-08-29 05:30


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 이시영이 임신 8개월 만삭의 배를 공개했다.

28일 이시영은 "배 많이 나옴♥"이라며 무럭무럭 크고 있는 둘째를 소중하게 품었다.

곧 시드니로 출국을 앞두고 있는 이시영은 "시드니 마라톤룩"이라며 스포티하면서도 센스 있는 패션을 선보이기도 했다.

이시영은 "2025 시드니 마라톤. 저 오늘 시드니로 출발해요! 그동안 산전운동도 정말 열심히 했고 (특히 하체 불태웠..) 러닝도 꾸준히 했고 산부인과 담당교수님께 허락도 받았고!"라며 기대감을 드러냈다.

이어 "마라톤 모든 과정 함께 해주실 컨디셔닝 코치님도 같이 갑니다"라며 혹시 모를 걱정에 대해서도 미리 설명했다.


그는 "정윤이 임신했을 때는 하프마라톤까지해서 3번이나 마라톤 참가했는데 이번에는 하프도 아니고 시드니10km 참가하는거니까 가볍게(?) 뛰고 올게용? 근데 뭐 입고 뛸까요"라며 설레어 했다.

그러면서 "간김에 정윤이랑 여행도 하고 올꺼라서 여행룩도 한번 올려봅니다아"라고 다양한 여행룩들을 보여줬다.

한편 이시영은 지난 3월, 2017년 결혼한 요식업 사업가 A씨와 8년 만에 이혼을 발표했다.


이후 이시영은 지난 8일 이혼 4개월 만에 둘째 임신 소식을 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이 과정에서 남편의 동의를 받지 않았다고 고백해 논란이 일었다.

shyun@sportschosun.com

