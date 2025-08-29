스포츠조선

솔비, 가짜 음란 동영상 피해 고백 "남친과 결별, 우울증-대인기피증"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-29 07:04


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 솔비가 자신을 둘러싼 루머에 입을 열었다.

28일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 황보와 솔비가 게스트로 출연했다.

솔비는 가장 억울했던 순간으로 가짜 음란 동영상 루머를 언급했다. 솔비는 한창 인기를 끌던 2009년 가짜 음란 동영상 피해를 당했다. 가짜 영상을 유포한 범인들은 경찰에 붙잡혔고 국립과학수사연구원에서 영상이 거짓이라는 검증까지 받았지만 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.

솔비는 "우리나라에서는 실제가 아닌 (동영상이) 퍼진 첫 사례였다. 어떻게 대처해야할지 몰라 경찰서에 가서 고소를 했다. 최초 유포자는 못 잡고 퍼트린 사람만 잡았다. 너무 억울했다. 그뒤 SNS가 생기면서 그 영상을 짜깁기해 재생산했다. 그걸 엄마가 받으셨다"고 말했다.


이어 "저희 회사에 경찰청에 있는 분이 '이런 게 도는데 고소해야 하지 않냐'며 연락을 주셨다. 그슌는 너무 무서워서 고소할 생각도 못했다. 제가 아니라고 말할 수도 없고 기사로 해명하기도 어려웠다. 지금은 사회 분위기가 달라졌지만 그때는 고소하면 영상이 더 유명해졌다"라고 전했다.

솔비는 "힘들어서 우울증, 대인기피증에 걸렸다. 당시 남자친구 부모님이 루머를 알게 돼 남자친구와도 헤어졌다. 제가 완전 피해자였지만 그런 시끄러운 논란이 있는 여자친구를 받아들이고 싶지 않았던 것 같다"고 털어놨다.

솔비는 상처를 극복하기 위해 등산 드럼 꽃꽂이 등 여러 취미에 도전했다. 그러다 심리 치료에서 권한 미술을 시작하며 제2의 인생을 살게 됐다고. 그는 "처음엔 일기 형태로 그림을 그리다 상처에 대한 이야기를 미술로 풀어냈다. 악플도 소재가 됐다"며 웃었다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

