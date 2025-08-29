이효리, 9월 요가원 개업…직접 수업 진행→♥이상순도 응원[SC이슈]

백지은 기자
기사입력 2025-08-29 12:55
수지 뜬금없는 결혼설에…소속사 대표 "유언비어 퍼트리다 혼난다" 경고[SC이슈]
이효리, 9월 요가원 오픈...부캐 '아난다'로 직접 수업 진행 [공식]
故샤이니 종현, 생전 아끼던 반려견 세상 떠나 "하늘에서 다시 만나 행복하길"
이정현, 눈물 펑펑 쏟았던 신혼 회상 "사건 없던 적이 없어" ('편스토랑')
'치과의사♥'이정현 "결혼 후 신혼 내내 슬펐다"…무슨 일이길래('편스토랑')
[공식발표]'홍명보호 초대형 악재' 핵심MF 황인범, 종아리 부상으로 美 원정 소집제외…서민우 대체발탁
"축구, 美 인기 스포츠 만들겠다" 손흥민, '최고 시청률' 전국방송서 당찬 포부
120억→300억 계약으로 바꾸나…'ML 11구단 총출동' 폰세는 보이지도 않았다
[속보] HERE WE GO 기자 독점, 토트넘 손흥민 대체자 구했다...라이프치히와 970억 계약, 네덜란드 초신성과 개인 합의만 남아
이정후 잘 막았지만…피홈런 2개가 또 발목, 5연속 QS 이마나가 한달째 승 없이 2패