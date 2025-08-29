스포츠조선

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

기사입력 2025-08-29 13:24


스포츠조선닷컴 이우주 기자] 개그우먼 이경실이 예능을 홀대하는 일부 배우들에 대해 불편함을 드러냈다.

최근 이경실과 조혜련이 출연하는 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 빌런에 대한 이야기를 나눴다.

연예계 빌런에 대해 얘기하던 중 이경실은 "빌런이라기보다는 조금 아쉬웠던 건 정말 이름 있는 연예인들도 처음에 시작할 때는 예능으로 시작한다. 예능에서 괜찮으면 드라마 쪽에서 그 사람을 쓴다. 그러면 배우로도 유명해진다"며 "그래서 내가 예능 프로그램에서 이 사람한테 전화 통화 같은 걸 도움을 청하면 자기는 예전부터 예능을 전혀 안 했던 사람처럼 구는 경우가 있다"고 밝혔다.

이선민 역시 "배우 분들이 그런 게 조금 있다"며 "옛날에 그 사건도 조명되지 않았냐. 시상식 같은 데 가면 우리 모 선배님 상 받으실 때. 유재석 선배가 상 받을 때 배우 분들이 좀 그런 게 있었다"며 시상식에서의 유재석 홀대 논란을 언급했다.

유재석은 2021년 열린 '제57회 백상예술대상'에서 TV부문 대상을 수상했다. 하지만 대상 수상자로 호명된 유재석이 무대로 걸어가는 동안 일부 배우들은 가만히 앉아 박수도 치지 않은 채 유재석을 바라봐 논란이 됐다. 이준익 감독이 '자산어보'로 영화 부문 대상을 수상했을 때는 대부분의 배우들이 기립박수를 쳤기에 이 모습이 비교돼 더욱 비판이 커졌다.


이를 알고 있던 조혜련은 "그래. 그거 좀 그랬다. 그게 좀 속상했다"고 토로했고 이를 처음 들은 이경실은 "그랬냐. 손에 다들 마비가 왔냐"고 돌직구를 날렸다.

그러면서 이경실은 송승헌에게 고마웠던 일화를 고백했다. 이경실은 "송승헌 같은 경우에는 '남자 셋 여자 셋'을 하고 나서 유명해졌다. 이제는 '송승헌 씨' 해야 할 정도로 유명해졌다"며 "승헌이가 나를 보더니 '누나' 이러면서 나를 껴안더라. 얘가 날 껴안아주는 것부터 너무 고마웠다"고 떠올렸다.

이경실은 "'누나 부탁 하나만 들어줘라' 하니까 뭐냐고 그러더라. ''세바퀴'에서 전화로 퀴즈 푸는 게 있는데 한 번 해줄 수 있냐' 했더니 '그럼요. 누나' 이러는데 걔가 승헌님 같은 거다. 지금도 승헌이가 너무 고맙다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

