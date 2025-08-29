이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비…

|
스포츠조선닷컴 이우주 기자] 개그우먼 이경실이 예능을 홀대하는 일부 배우들에 대해 불편함을 드러냈다.
이선민 역시 "배우 분들이 그런 게 조금 있다"며 "옛날에 그 사건도 조명되지 않았냐. 시상식 같은 데 가면 우리 모 선배님 상 받으실 때. 유재석 선배가 상 받을 때 배우 분들이 좀 그런 게 있었다"며 시상식에서의 유재석 홀대 논란을 언급했다.
유재석은 2021년 열린 '제57회 백상예술대상'에서 TV부문 대상을 수상했다. 하지만 대상 수상자로 호명된 유재석이 무대로 걸어가는 동안 일부 배우들은 가만히 앉아 박수도 치지 않은 채 유재석을 바라봐 논란이 됐다. 이준익 감독이 '자산어보'로 영화 부문 대상을 수상했을 때는 대부분의 배우들이 기립박수를 쳤기에 이 모습이 비교돼 더욱 비판이 커졌다.
그러면서 이경실은 송승헌에게 고마웠던 일화를 고백했다. 이경실은 "송승헌 같은 경우에는 '남자 셋 여자 셋'을 하고 나서 유명해졌다. 이제는 '송승헌 씨' 해야 할 정도로 유명해졌다"며 "승헌이가 나를 보더니 '누나' 이러면서 나를 껴안더라. 얘가 날 껴안아주는 것부터 너무 고마웠다"고 떠올렸다.
이경실은 "'누나 부탁 하나만 들어줘라' 하니까 뭐냐고 그러더라. ''세바퀴'에서 전화로 퀴즈 푸는 게 있는데 한 번 해줄 수 있냐' 했더니 '그럼요. 누나' 이러는데 걔가 승헌님 같은 거다. 지금도 승헌이가 너무 고맙다"고 밝혔다.
