스포츠조선

고민시, '학폭 의혹' 정면 반박…"과거 불완전했지만 학폭은 결코 없다"

기사입력 2025-08-30 00:07


고민시, '학폭 의혹' 정면 반박…"과거 불완전했지만 학폭은 결코 없다"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 고민시가 자신을 둘러싼 학교 폭력 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.

30일 고민시는 SNS를 통해 "몇 달 동안 수사 결과만을 기다리며 하루에도 수십 번씩 요동치는 마음을 다잡고 버텨왔다. 이제는 더 이상 기다리고 계실 분들을 위해 제 입장을 밝히는 것이 도리라는 생각이 든다"라며 심경을 전했다.

그는 "일탈을 즐기며 철없이 학창 시절을 보낸 학생이었음을 스스로 잘 인지하고 후회한다. 그러나 저의 과거가 불완전했다는 이유로 누명까지 떠안아야 할 이유는 결코 없다"며 억울함을 호소했다.

이어 "단언컨대 저는 학교 폭력을 한 사실이 절대적으로 없다. '피해자'라 주장하는 신원 미상의 커뮤니티 글 외에는 학교 폭력 사실을 확인할 수 있는 뚜렷한 정황은 없다"고 강조했다.

고민시는 "현재 허위 사실을 포함한 학교 폭력 폭로에 관해 수사기관에 모든 자료를 제출해 수사가 진행 중이다. 시간이 오래 걸리더라도 진실을 밝혀낼 때까지 멈추지 않을 것"이라며 "진정한 학교 폭력 문제는 엄격히 처벌돼야 하지만 이를 악의적으로 이용하는 것은 본질을 흐리고 피해자들을 더욱 힘들게 한다"고 밝혔다.

끝으로 그는 "인터넷 속 무분별한 카더라가 사람을 무참히 무너뜨릴 수 있다. 기필코 진실은 밝혀질 것"이라며 강한 의지를 드러냈다.

앞서 지난 5월, 한 온라인 커뮤니티에는 '배우 고OO 학폭 피해자들입니다'라는 제목의 글이 올라와 파문이 일었다.

작성자는 특정 배우의 과거 이름, 나이, 학교 등 상세한 정보를 통해 사실상 고민시를 지목했다. 이 과정에서 고민시와 절친한 사이로 알려진 A씨도 연루됐으며, A씨가 운영 중인 매장과 SNS 계정 등 개인 정보까지 공개되며 논란은 확산됐다.


이에 고민시의 소속사 미스틱스토리는 "해당 내용은 명백한 허위 사실로, 사실무근임을 알려드린다"며 "당사는 허위 사실을 바탕으로 한 악의적인 게시물로 인하여 소속 배우의 명예가 훼손당하고 있다는 점에 깊은 우려와 유감을 표한다. 법률대리인을 선임했으며, 민형사상 법적 조치에 대한 검토 및 진행에 돌입했음을 알려드린다"며 법적 조치를 예고했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

3.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

4.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

5.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

3.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

4.

윤민수, '절친'이 이혼 예상한 결혼 생활 "가까이서 지켜본 결과..." ('미우새')

5.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'홍명보호 초대형 악재' 핵심MF 황인범, 종아리 부상으로 美 원정 소집제외…서민우 대체발탁

2.

120억→300억 계약으로 바꾸나…'ML 11구단 총출동' 폰세는 보이지도 않았다

3.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

4.

데뷔 71일 만에 '기피인물' 낙인, 착한 일한 50억 FA도 복 받았다 [부산 현장]

5.

"축구, 美 인기 스포츠 만들겠다" 손흥민, '최고 시청률' 전국방송서 당찬 포부

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.