심형탁, 子 하루에 도라에몽 조기교육 "첫 마스크팩까지"

기사입력 2025-08-30 13:34


[스포츠조선 이유나 기자]배우 심형탁이 아들 하루와 함께한 유쾌한 일상을 전했다.

29일 심형탁은 SNS에 "하루 예뻐해 주셔서 감사합니다. 아들과 함께 첫 마스크팩.. 아빠랑 신나게 하고 싶은 거 하고 살자"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 심형탁은 도라에몽 캐릭터 마스크팩을 착용한 채 아들과 나란히 앉아 있어 시선을 강탈했다.


도라에몽 덕후다운 그의 모습에 하루 군도 똑같이 마스크팩을 하며 귀여운 매력을 더했다.


또한 심형탁은 만화방을 찾아 자신이 좋아하는 '도라에몽'을 읽는 모습까지 공개해 팬들의 미소를 자아냈다.

한편 심형탁은 17살 연하 일본인 히라이 사야와 지난해 8월 결혼해 지난 1월 아들을 얻었으며, 현재 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.

