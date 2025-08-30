스포츠조선

박은혜, 모 매체 대표와 숨겨진 인연.."이혼 사실 숨겨줘"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '가보자GO' 박은혜가 이혼 발표에 얽힌 에피소드를 공개했다.

30일 방송된 MBN '가보자GO(가보자고)'에서는 배우 박은혜와 정가은, 그리고 율희가 출연해 싱글맘으로 겪었던 독특한 에피소드를 공개했다.

이날 박은혜는 "난 아이가 6살 때 데리고 나왔는데, 새로운 유치원을 가서 친구를 사귀었다. 아이 엄마도 너무 좋은 사람이더라"면서 말문을 열었다.

이어 "그런데 매니저한테 전화가 와서 '누구누구 아냐?'라고 묻더라. 그래서 '안다. 우리 애들 친구다'라고 했더니, 매니저가 '걔네 아빠가 모 매체 대표님이야"라고 하더라"라고 말해 모두를 충격에 빠뜨렸다.


박은혜는 "아이 엄마에게 사실대로 말했는데, 남편에게 가서 '기사 쓰기만 해봐라' 했다더라. 그래서 결국 이혼 기사가 안났다"라며 이혼을 숨겨준 의리있는 지인에 대한 일화를 고백해 이목을 집중시켰다. 그는 "모든 정리 후에 이혼 사실을 직접 발표했다"고 덧붙였다.

한편, 박은혜는 2008년 결혼, 2011년 쌍둥이 아들을 출산했으나 2018년 이혼했다.

