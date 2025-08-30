'9세 연하♥' 은지원, 프러포즈 안했다..결혼 두 달 남았는데 "아직 …

[스포츠조선 김소희 기자]'10월의 신랑' 은지원이 아직 프러포즈를 하지 않았다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
30일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들'에서 은지원은 결혼을 두 달 앞둔 상황임에도 불구하고 프러포즈를 하지 않았다고 고백했다.
이날 지상렬이 "지원이는 프러포즈했냐?"고 묻자, 은지원은 "아직 안 했다"고 솔직하게 답했다. 지상렬은 "안 하면 평생 남는다고 하더라"며 걱정했고, 백지영은 "진짜 내 식구가 되는 게 두 달밖에 안 남았는데, 왜 아직 프러포즈를 안 했냐. 감동스러운 프러포즈 한 번 해드려라"고 조언했다. 이에 지상렬은 "결혼을 진짜 하긴 하는 거냐? 가상이냐?"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.
은지원은 웃으며 "형은 어떤 프러포즈를 하고 싶냐?"고 묻자, 지상렬은 "500원짜리 동전을 들고 바닷가에 가서 던진 뒤 '이 동전을 찾을 때까지 너를 영원히 사랑할 거다'라고 말할 것"이라고 답했다. 이에 그룹 시그니처 지원은 "내가 어떻게든 찾겠다"며 농담을 건네 웃음을 자아냈다.
앞서 은지원은 지난 6월 재혼을 발표했다. 소속사 YG 엔터테인먼트는 "최근 웨딩사진을 촬영했다. 올해 중 가까운 지인 분들과 조용히 식을 올릴 예정"이라고 밝혔다.
은지원의 예비 신부는 9세 연하의 스타일리스트로, 두 사람은 오랜 시간 알고 지내오다 연인으로 발전한 뒤 부부의 연을 맺게 됐다.