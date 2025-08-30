스포츠조선

'9세 연하♥' 은지원, 프러포즈 안했다..결혼 두 달 남았는데 "아직 못 해"(살림남)

기사입력 2025-08-30 22:51


'9세 연하♥' 은지원, 프러포즈 안했다..결혼 두 달 남았는데 "아직 …

[스포츠조선 김소희 기자]'10월의 신랑' 은지원이 아직 프러포즈를 하지 않았다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

30일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들'에서 은지원은 결혼을 두 달 앞둔 상황임에도 불구하고 프러포즈를 하지 않았다고 고백했다.

이날 지상렬이 "지원이는 프러포즈했냐?"고 묻자, 은지원은 "아직 안 했다"고 솔직하게 답했다. 지상렬은 "안 하면 평생 남는다고 하더라"며 걱정했고, 백지영은 "진짜 내 식구가 되는 게 두 달밖에 안 남았는데, 왜 아직 프러포즈를 안 했냐. 감동스러운 프러포즈 한 번 해드려라"고 조언했다. 이에 지상렬은 "결혼을 진짜 하긴 하는 거냐? 가상이냐?"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.


'9세 연하♥' 은지원, 프러포즈 안했다..결혼 두 달 남았는데 "아직 …
은지원은 웃으며 "형은 어떤 프러포즈를 하고 싶냐?"고 묻자, 지상렬은 "500원짜리 동전을 들고 바닷가에 가서 던진 뒤 '이 동전을 찾을 때까지 너를 영원히 사랑할 거다'라고 말할 것"이라고 답했다. 이에 그룹 시그니처 지원은 "내가 어떻게든 찾겠다"며 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

앞서 은지원은 지난 6월 재혼을 발표했다. 소속사 YG 엔터테인먼트는 "최근 웨딩사진을 촬영했다. 올해 중 가까운 지인 분들과 조용히 식을 올릴 예정"이라고 밝혔다.

은지원의 예비 신부는 9세 연하의 스타일리스트로, 두 사람은 오랜 시간 알고 지내오다 연인으로 발전한 뒤 부부의 연을 맺게 됐다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, '개량한복' 입고 베니스서 ♥이병헌 내조..한국美 알렸다 [SC이슈]

2.

'놀뭐' 김희애, 80's 서울가요제 MC 확정..“너무 재밌을 것 같다"

3.

이국주, 일본 점집서 충격 점괘..결국 "결혼 포기" 선언

4.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

5.

서장훈, 차 1대 값 회식비 플렉스.."신기루, 하이볼을 20잔 시키더라"(라스)

연예 많이본뉴스
1.

이민정, '개량한복' 입고 베니스서 ♥이병헌 내조..한국美 알렸다 [SC이슈]

2.

'놀뭐' 김희애, 80's 서울가요제 MC 확정..“너무 재밌을 것 같다"

3.

이국주, 일본 점집서 충격 점괘..결국 "결혼 포기" 선언

4.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

5.

서장훈, 차 1대 값 회식비 플렉스.."신기루, 하이볼을 20잔 시키더라"(라스)

스포츠 많이본뉴스
1.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

2.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

3.

'영원한 캡틴' 손흥민의 응원, 토트넘 'NEW 7번→SON 후계자' 사비 시몬스 게시물에 '좋아요'

4.

"완전히 애잖아" 그런데 구단 역대급 투수를 소환했다…"이게 현실? 미쳤다"

5.

으악! 엄청난 고통.. 158km 파이어볼에 무릎 직격! → 1루까지 걷지도 못하고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.