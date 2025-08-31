이효리, 요가원 오픈 앞두고 협찬 전부 거절 “조용히 수련 집중”[SC이…

스포츠조선

이효리, 요가원 오픈 앞두고 협찬 전부 거절 “조용히 수련 집중”[SC이슈]

기사입력 2025-08-31 09:41


[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이효리가 요가원 '아난다 요가' 개원을 앞두고 협찬 제의를 일절 거절하며 조용한 수련 공간을 만들겠다는 뜻을 밝혔다.

31일 '아난다 요가' 측은 공식 SNS를 통해 "모든 협찬과 제의를 정중히 거절한다. 조용히 집중해 수련할 분위기를 위해 노력한다. 일일이 답변 못 드리는 점 양해 부탁드린다"라는 입장을 전했다. 이와 함께 예약 시스템 문제로 인해 내달 첫주로 예정됐던 오픈이 한 주가량 미뤄질 예정이라고 덧붙였다.

앞서 이효리는 지난 29일 서울 서대문구에 요가원 오픈 소식을 직접 알리며 큰 관심을 모았다. 요가원의 이름 '아난다'는 환희와 기쁨을 뜻하는 산스크리트어로 이효리가 요가를 할 때 사용하는 이름이기도 하다. 그는 이 글자를 직접 타투로 새기며 자신만의 의미를 더했다.

한편 이효리는 약 10년 전부터 꾸준히 요가를 수련해온 것으로 알려졌으며 JTBC '효리네 민박'을 통해 아침마다 요가를 즐기는 모습이 공개돼 화제를 모으기도 했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



