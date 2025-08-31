스포츠조선

중국인 여성 이어 또..BTS 정국 자택 침입한 40대 여성 체포

기사입력 2025-08-31 10:43


중국인 여성 이어 또..BTS 정국 자택 침입한 40대 여성 체포

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 방탄소년단 정국 자택에 침입한 여성이 또 체포됐다.

31일 'MBN NEWS'는 정국 자택에 침입한 40대 여성 A씨가 경찰에 붙잡혔다고 전했다. 보도에 따르면 지난 30일 밤 11시 20분 보안요원은 주차장에 들어가는 차량을 따라 들어간 A씨를 발견, 경찰에 신고했다. A씨는 체포 당시 "친구 집이라 들어갔다"라며 횡설수설 했던 것으로 알려졌다.

최근 정국 자택에 중국인 여성이 침입을 시도해 체포된 바 있다. 지난 6월 11일 오후 11시 20분쯤, 이 중국인 여성은 정국의 자택을 찾아 현관에서 현관 비밀번호를 여러 번 누른 혐의로 현행범 체포됐다. 서울 용산경찰서는 지난 27일 중국인 여성을 주거침입 미수 혐의로 불구속 송치했다.

한편 정국은 2023년 12월 육군에 입대, 5사단 포병여단에서 조리병(취사병)으로 1년 6개월간 복무한 뒤 지난 6월 11일 만기 전역했다. 정국이 속한 방탄소년단은 올해 멤버들이 전원 전역해, 2026년 완전체 컴백을 앞두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

주영훈, ♥이윤미 폭로 “사기로 재산 다 날리고 새벽에 들어와”

5.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

주영훈, ♥이윤미 폭로 “사기로 재산 다 날리고 새벽에 들어와”

5.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

2.

[EPL 리뷰]"흥민이형,우리 또 망한 것 같아" 유효슛 1개 토트넘, 개막 3경기만에 홈팬 야유…'17위 경기력'으로 본머스에 0-1 '시즌 첫 패'

3.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

4.

[속보]유럽 1티어 단독 폭로! '희대의 영입 무산 사태' 터졌다...김민재랑 뛰려고 뮌헨 갔는데, 뜬금 부상에 "당장 런던 돌아와" 이적 불발

5.

감독도 감동한 '희생 정신'…"스스로 만족스러운 기록" 600번째 출전은 그렇게 빛났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.