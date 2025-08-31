노사연, ♥이무송이 찍은 비키니 사진에 술렁.."20대 시절인 줄"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 노사연이 과거 비키니 사진을 공개했다.
공개된 사진에는 노사연이 수영장에서 비키니를 입고 늘씬한 몸매를 뽐내고 있는 모습이 담겼다. 탄탄한 몸매에 놀란 다른 출연자들은 "21세 때 사진이냐"고 물었고, 노사연은 "결혼해서 찍은 거다. 남편이 이 사진을 찍어줄 때 날 엄청 사랑했다는 게 보이지 않냐"며 너스레를 떨었다.
이어 노사연은 "지금도 고마운 건 남편이 멀리 브라질, 아르헨티나 등에 선교 활동을 하러 간다"고 말했고, MC 이현이는 "한 달씩 안 계시니까 싸울 일이 없는 거냐"고 물어 웃음을 안겼다.
그러면서 "처음에는 안 입고 다녔는데 나중에는 너무 입고 싶었다. 그래서 단추를 목까지 잠그고 나갔다가 엘리베이터에 타면 단추를 다 열었다. 그리고 집에 갈 때는 다시 단정한 모습으로 들어갔다. 그 정도로 남편은 나와 성향이 다른 사람"이라고 설명했다.
이를 들은 최홍림은 "지금은 파진 옷 입어도 뭐라고 안 하지 않냐"고 물었고, 노사연은 "쳐다보지도 않는다. 하루에 눈을 맞춰본 적이 없다"고 받아쳐 폭소케 했다.