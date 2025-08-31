스포츠조선

노사연, ♥이무송이 찍은 비키니 사진에 술렁.."20대 시절인 줄"

기사입력 2025-08-31 11:09


노사연, ♥이무송이 찍은 비키니 사진에 술렁.."20대 시절인 줄"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 노사연이 과거 비키니 사진을 공개했다.

30일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '우리는 안 싸우면 다행이야'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 노사연은 주제에 대해 듣자마자 "이무송이 떠오른다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 MC 김용만은 "본격적인 이야기에 앞서 분위기를 풀자"며 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 노사연이 수영장에서 비키니를 입고 늘씬한 몸매를 뽐내고 있는 모습이 담겼다. 탄탄한 몸매에 놀란 다른 출연자들은 "21세 때 사진이냐"고 물었고, 노사연은 "결혼해서 찍은 거다. 남편이 이 사진을 찍어줄 때 날 엄청 사랑했다는 게 보이지 않냐"며 너스레를 떨었다.

이어 노사연은 "지금도 고마운 건 남편이 멀리 브라질, 아르헨티나 등에 선교 활동을 하러 간다"고 말했고, MC 이현이는 "한 달씩 안 계시니까 싸울 일이 없는 거냐"고 물어 웃음을 안겼다.


노사연, ♥이무송이 찍은 비키니 사진에 술렁.."20대 시절인 줄"
또한 노사연은 보수적인 성향의 남편 이무송 때문에 옷차림에 신경을 썼던 과거를 고백했다. 그는 "38세 늦은 나이에 결혼했다. 난 화통한 성격이지만 남편 앞에서는 여자가 되고 싶었고, 소녀가 됐다"며 "남편은 미국에서 살았지만 보수적이고 가부장적이다. 그 사람과 살다 보니까 옷 입을 때도 단정하게 입어야 한다는 게 있었다. 그래서 나갈 때 너무 파진 옷을 입으면 복장 검사를 했다"고 털어놨다.

그러면서 "처음에는 안 입고 다녔는데 나중에는 너무 입고 싶었다. 그래서 단추를 목까지 잠그고 나갔다가 엘리베이터에 타면 단추를 다 열었다. 그리고 집에 갈 때는 다시 단정한 모습으로 들어갔다. 그 정도로 남편은 나와 성향이 다른 사람"이라고 설명했다.

이를 들은 최홍림은 "지금은 파진 옷 입어도 뭐라고 안 하지 않냐"고 물었고, 노사연은 "쳐다보지도 않는다. 하루에 눈을 맞춰본 적이 없다"고 받아쳐 폭소케 했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

주영훈, ♥이윤미 폭로 “사기로 재산 다 날리고 새벽에 들어와”

5.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "140만원 주고 언플, 송하윤 전남친과 친해 신고못해"[SC이슈]

2.

61세 이경애, 활동 뜸했던 이유 "종합병원서 뇌검사, 후두 신경통으로 고통"

3.

'싱글맘' 정가은, 택시기사 일로 힘들어도 음주 NO "딸 병원갈 일 생길까봐"

4.

주영훈, ♥이윤미 폭로 “사기로 재산 다 날리고 새벽에 들어와”

5.

박영규, 25세 연하 4혼 아내에 "묵은지 외모" 발언…백지영 "눈치없어" 분노[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

너무 일찍 축포 터트렸나, SON 없는 '프랭크의 토트넘' 우승 도전 멀었다! 슈팅 19개 허용하며 '와르르'...본머스전 0-1 패배[EPL 리뷰]

2.

[EPL 리뷰]"흥민이형,우리 또 망한 것 같아" 유효슛 1개 토트넘, 개막 3경기만에 홈팬 야유…'17위 경기력'으로 본머스에 0-1 '시즌 첫 패'

3.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

4.

[속보]유럽 1티어 단독 폭로! '희대의 영입 무산 사태' 터졌다...김민재랑 뛰려고 뮌헨 갔는데, 뜬금 부상에 "당장 런던 돌아와" 이적 불발

5.

감독도 감동한 '희생 정신'…"스스로 만족스러운 기록" 600번째 출전은 그렇게 빛났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.