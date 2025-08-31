스포츠조선

'10월 결혼' 노브레인 이성우, 예비신부는 "임영웅 영어선생님"[SC이슈]

기사입력 2025-08-31 14:10


'10월 결혼' 노브레인 이성우, 예비신부는 "임영웅 영어선생님"[SC이…

[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 노브레인 이성우가 예비신부를 공개했다.

30일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에는 이성우가 임영웅의 절친으로 등장, 히트곡 '넌 내게 반했어'와 '비와 당신'을 열창했다. 임영웅은 "요즘 영어 공부에 열을 올리고 있다. 성우 형님의 예비신부가 제 영어 선생님"이라고 소개해 눈길을 끌었다.

이성우는 "영웅이의 영어 수업 진도가 그렇게 빠르진 않다더라. 영웅이가 수업할 때마다 머리를 쥐어뜯는다고 들었다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

한편 이날 방송된 '불후의 명곡-임영웅과 친구들 1부'는 전국 6.8%, 수도권 6.2%(닐슨코리아)의 시청률을 기록하며 동시간대 1위를 차지했다.

이성우는 노브레인의 프론트맨으로, 10월 결혼한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한지우, 눈물의 돌돌싱 고백..이혼 사유 공개 "거짓말하는 거 같아 마음 불편" ('돌싱글즈7')

2.

이국주, 日스시집서 무시당해.."일본어 안 되면 막 대하는 곳 있어"

3.

이국주, 일본서 무시당하고 불쾌감 폭발 “식당 사장이 막 대해”

4.

박영규, 세상 떠난 子 위해 300평 수목장 택한 이유 "좁은 단칸방서 키워서 미안" ('살림남')

5.

'9살 연하와 재혼' 은지원 "아직 프러포즈 안해"…지상렬 "가상 결혼 아냐?"(살림남)[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

한지우, 눈물의 돌돌싱 고백..이혼 사유 공개 "거짓말하는 거 같아 마음 불편" ('돌싱글즈7')

2.

이국주, 日스시집서 무시당해.."일본어 안 되면 막 대하는 곳 있어"

3.

이국주, 일본서 무시당하고 불쾌감 폭발 “식당 사장이 막 대해”

4.

박영규, 세상 떠난 子 위해 300평 수목장 택한 이유 "좁은 단칸방서 키워서 미안" ('살림남')

5.

'9살 연하와 재혼' 은지원 "아직 프러포즈 안해"…지상렬 "가상 결혼 아냐?"(살림남)[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

중국서 연봉 240억 벌던 '세상에서 가장 잘생긴 선수'의 몰락, 호화 라이프와 투자 실패로 파산(中매체)

2.

"이런 팀은 처음" 케인 진짜 폭발하겠네...세계 최강 뮌헨이 어쩌다 이렇게 됐나, 최악의 이적시장

3.

LG는 12경기만에 5.5G차 뒤집었는데... 21G 남은 한화에게도 9월의 기적이 일어날까[SC 포커스]

4.

'삼성 비상' 박승규, 사구로 엄지 분쇄골절 소견…"추가 진료 후 수술 결정"

5.

110억 전액 보장 → 커리어 최악의 슬럼프, 그런데 또 KBO 최초 기록 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.