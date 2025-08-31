코미디 전설 故 남성남, 식물인간 딸 두고 별세..오늘(31일) 10주기

|
[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 1960~70년대 한국 코미디계를 풍미했던 원로 코미디언 남성남(본명 이천백)의 10주기가 돌아왔다.
고(故) 남성남은 2015년 8월 31일 오전 6시, 서울 자택에서 숙면 중 평온하게 생을 마감했다. 향년 84세.
고인은 1960~70년대, 고(故) 남철(본명 윤성노. 2013년 작고)과 함께 남성남-남철 콤비로 활동, '왔다리 갔다리 춤'으로 대중에게 큰 웃음을 안기며 한국 대중 코미디 역사에 뚜렷한 족적을 남겼다.
2013년 고 남철이 먼저 세상을 떠난 후 남성남은 큰 충격에 빠졌고 건강도 빠르게 악화된 것으로 알려졌다.
엄용수는 "두 분은 늘 티격태격 싸우면서도 한 몸처럼 지내셨다. 남철 선배가 떠난 뒤 남성남 선배는 급격히 약해지셨다"고 안타까워했다.
생전 고인은 식물인간 상태였던 딸이 다시 걷는 모습을 보고 싶다는 소망을 품고 있었다고 한다.
발인식에서 고인의 오랜 동료였던 고(故) 송해는 "딸의 회복을 간절히 바랐는데, 끝내 보지 못하고 떠나서 안타깝다"며 명복을 빌었다.
악극단에서 출발한 남성남-남철 콤비는 이후 MBC TV '웃으면 복이 와요'를 통해 방송에서도 큰 인기를 얻었으며, '왔다리 갔다리 춤'과 "참 걱정되시겠습니다"라는 유행어로 전 국민적인 사랑을 받았다.
2000년대 들어서는 SBS '폭소클럽', '웃음을 찾는 사람들'에서 후배 코미디언들과 함께 무대에 섰다.
특히 2012년까지는 '복고 클럽'이라는 이름으로 전국 순회 공연을 이어갔고, 2013년에도 무대에 올라 관객들과 직접 호흡하며 특유의 만담을 선보였다.
이들 콤비는 오랜 공로를 인정받아 2000년 제7회 대한민국 연예예술상 문화관광부장관 표창, 2010년 제1회 대한민국 대중문화예술상 국무총리 표창을 수상했다. 코미디 역사에서 보기 드문 장수 콤비이자, 살아 있는 무대의 역사로 평가받았다.
tokkig@sportschosun.com