'조정석♥' 거미, 둘째 임신 중 근황...볼록 D라인 살짝 '편안한 임산부 패션'

기사입력 2025-09-01 10:35


'조정석♥' 거미, 둘째 임신 중 근황...볼록 D라인 살짝 '편안한 임산부 패션'

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 거미의 둘째 임신 근황이 공개됐다.

가수 백지영은 1일 "늦은 피드. BTX 모임. 다른 그림을 찾아라. 주기적으로 서로의 안부를 묻고 응원하고 기가막힌 에피소드들을 대방출하는 진짜 즐거운 시간. 이번엔 젊은이들(?)의 핫플 을지포차에서 젊은이들의 안주를 먹었드랬습니다"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 백지영을 비롯해 거미, 김범수, 케이윌, 이승기, 윤종신이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 환한 미소를 지으며 브이(V) 포즈를 취한 이들은 함께 즐거운 시간을 보내며 돈독한 친분을 과시했다.

특히 최근 둘째 임신 소식을 전한 거미는 루즈핏 셔츠 차림으로 편안한 임산부 패션을 선보였다. 임신 후 한층 더 물오른 미모를 뽐낸 그는 온화한 미소를 지어 보였다.


'조정석♥' 거미, 둘째 임신 중 근황...볼록 D라인 살짝 '편안한 임…
한편 거미는 2018년 한 살 연상의 배우 조정석과 결혼해 2020년 첫 딸을 품에 안았다. 지난 7월에는 약 5년 만에 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

거미 소속사 아메바컬쳐는 "거미, 조정석 부부가 둘째 아이를 임신한 것이 맞다"며 "다만 아직 임신 초기인 만큼 조심스러운 단계이다. 축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐주셨으면 감사하겠다"고 전했다.

