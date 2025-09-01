'아들상 딛고 임신' 박보미, 둘째 초음파에 뭉클 "첫째와 너무 닮아"

이게은 기자
기사입력 2025-09-01 22:50
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이병헌♥이민정 아들, 장원영 실물 보고도 싸늘 "엄마가 더 예뻐" ('걍밍경')
이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"
'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"
박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"
손예진, ♥현빈 대신 염혜란과 함께..베니스 요트 데이트 "다시 오지 않을 순간"
[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"
'손발이 맞아야 뭘 하지' 손흥민 홈 데뷔전 공격포인트 제로+팀 역전패, 수준 떨어지는 MLS 무대 적응 쉽지 않다
'HERE WE GO'가 인정했다! "스트라이커 영입 끝" '오피셜' 아닌 립서비스 멘트였나...토트넘, 'PSG 전력 제외 FW' 영입 문의
韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"
"또 히샬리송으로 안돼" 토트넘 초대박! 이적 마감 직전 '이강인 동료' 콜로 무아니 극적 수혈…'HERE WE GO', 'BBC' 모두 확인