원더걸스 유빈, 결국 안타까운 소식 전했다…"큰언니, 하루하루 고통스런 싸움"

기사입력 2025-09-02 06:14


[스포츠조선 고재완 기자] 원더걸스 유빈이 안타까운 호소를 했다.

유빈은 1일 "저에게 너무나 소중하고 사랑하는 가족에게 안타까운 일이 생겨 이렇게 글을 올린다. 큰언니가 2020년에 유방암 진단을 받고 지금까지 힘겹게 치료를 이어왔다. 하지만 안타깝게도 2024년에는 뇌까지 전이되어 하루하루 고통스러운 싸움을 이어가고 있다"라고 털어놨다.

그는 "다행히 효과적인 치료제를 어렵게 찾아내었지만, 현실적인 여건 때문에 제대로 된 치료를 받기가 너무나 힘든 상황이다. 언니를 조금이라도 지키고 싶은 간절한 마음으로, 여러분께 도움을 부탁드린다"며 "이번 일은 저희 가족의 문제만이 아니라, 앞으로 유방암 환우분들이 더 나은 치료를 받을 수 있느냐와도 연결된 중요한 문제다. 부디 작은 손길이라도 보태주셔서, 많은 환자분들이 희망을 이어갈 수 있도록 힘을 보태주시면 감사하겠다"고 전했다.

이어 유빈은 '유방암 뇌전이 치료제 투키사(투카티닙)의 건강보험 급여 적용 및 신속한 처리 요청에 관한 청원'에 대한 국민청원을 부탁했다.

한편 원더걸스 출신인 유빈은 현재 가수 활동과 더불어 예능, 사업 등 다양한 분야에서 활약 중이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



