스포츠조선

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

기사입력 2025-09-02 06:00


이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 이영애가 '짠한형' 속 음주 장면을 자녀가 볼까 우려해 소신 발언을 했다.

1일 '짠한형 신동엽' 측은 이영애, 박용우, 김영광이 출연하는 다음주 예고편을 공개했다.

이영애는 그간 숱한 광고 모델로 활약했던 바. 이에 신동엽은 "광고했던 브랜드 제품들을 사용하며 하루를 보냈다는 말이 있었다"라며 너스레를 떨었고 이영애는 "최초로 여자 소주 모델도 했다"라고 밝혔다.


이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"
그런가 하면 이영애는 '짠한형' 속 자신의 음주 모습을 쌍둥이 남매가 볼까 걱정하기도. 이영애는 "애들이 저를 보고 '나도 한 번 술을 마셔볼까?'(라고 하면 어쩌나)"라며 우려했고 신동엽은 "그렇게 따지면 우리 애들은 벌써 소년원에 있어야 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이영애도 따라 웃었지만 다시금 "화면 하단에 '청소년은 음주, 과음하지 말라'라는 자막이 나가야 한다"라며 강조해 눈길을 끌었다.

한편 이영애는 2009년 20살 연상 사업가 정호영 씨와 결혼, 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다. 오는 9월 20일 첫 방송하는 KBS2 드라마 '은수 좋은 날'에 출연한다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

고기 또 사준다고 했더니, 또 우승해버리네...이대호, 1달 만에 고깃값 2500만원 쓰나

5.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.