김창열 '연대 훈남' 아들, 박선주 손잡고 배우 데뷔하나 "군 제대 후 도와달라고"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-02 07:35


[스포츠조선 백지은 기자] DJ DOC 김창열의 아들 김주환이 연예계 데뷔를 소망했다.

1일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'에서는 김창열이 박선주 성대현을 초대하는 모습이 그려졌다. 이날 현장에는 김창열의 아들 김주환도 찾아와 관심을 모았다. 김주환은 현재 연세대학교 국어국문과에 재학 중인 엄친아로, 1m90의 큰 키에 훤칠한 외모까지 갖춘 훈남이었다.

성대현은 "배우같다"고 감탄했고, 박선주는 엔터 사업을 시작했다며 "나랑 계약하면 안되냐"고 러브콜을 보냈다.


김창열은 "고등학교 때 엔터 회사에 들어가 연기를 잠깐 했었다. 연기 공부도 하고 단역도 했었다. 대학에 가려고 연기를 안했는데, 최근에 술한잔 하며 '군대 다녀오면 연기를 좀 하고 싶은데 도와주실 수 있느냐'라고 묻더라"라고 말했다.

박선주는 "방송 나가면 기획사에서 연락 엄청 올 것 같다. 일단 나랑 가계약 하자. 네 아빠도 내가 키웠다. 다른데 가더라도 나한테 허락받아야 한다. 이상한데 가서 고생하면 안된다"며 애착을 보였다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

