쯔양, 촬영 중 위기 맞았다 "맘껏 못 먹어..이동 때 간식 챙기고 끝난…

[스포츠조선 조지영 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'를 통해 예능감을 드러낸다.
쯔양은 김대호, 안재현, 조나단이라는 먹방 파트너를 만난 것에 대해 설렘을 전해 관심을 높인다. 쯔양은 "7년 동안 개인 방송만 해와서 혼밥이 익숙하고 편하지만, 가끔 쓸쓸함을 느끼기도 했다"라면서 "'어튈라'에서는 촬영 때마다 멤버들이 편안하게 해 주셔서 고민은 잊고 신나게 웃고 있었다. 특히 모두와 음식에 대한 얘기를 나눌 때 너무 즐겁다"라며 함께하는 즐거움을 전해 훈훈함을 자아냈다.
또한 "처음엔 저 스스로도 '4인방이 대체 어떤 조합일까?'라고 의아하게 생각했었는데, 실제로 만나보니 모두가 맛에 진심이고 음식을 사랑한다는 공통점이 있었다"라며 뜻밖의 케미를 밝혔다. 이어 "김대호 님은 모든 것에 박식하셔서 많이 알려주시는 점이 존경스럽고, 안재현 님은 맛에 대한 표현력이 풍부하고 배려심이 많으셔서 촬영장 밖에서도 많은 걸 배우고 있다. 조나단 님은 긴 촬영 시간에도 모두를 웃게 만드는 분위기 메이커라 덕분에 저도 촬영이 편했다. 다들 너무 매력적인 분들"이라고 덧붙여 4인방이 만들어낼 색다른 시너지에 기대감을 끌어올렸다.
그런가 하면 쯔양은 또 한 번 '먹방계 탑티어'의 클래스를 뽐내기도. '어디로 튈지 몰라'는 출연자들이 맛집 사장님이 즉석에서 추천하는 맛집을 릴레이로 찾아가며 하루에 세 곳의 맛집을 탐방하는 구성. 쯔양은 "제가 음식을 많이 먹긴 하지만 식탐이 많은 편은 아니라, 식사량에 제한이 있더라도 괜찮을 거라고 생각했는데, 너무 맛있는 식당을 가다 보니 더 먹고 싶다는 생각을 지울 수가 없다"라면서 뜻밖의 고충을 밝혔다. 이와 함께 "촬영 식사량이 평소보다 적다 보니, 이동할 때 간식을 챙겨 먹고, 촬영이 끝나면 항상 밥을 먹으러 간다"라고 남다른 먹스케일을 털어놨다. 나아가 "진짜 맛있는 곳이라면 해외라도 갈 수 있을 것 같다"라고 포부를 전해 '어튈라'에서 펼쳐질 먹방계 탑티어 쯔양의 활약에 관심이 수직 상승한다.
마지막으로 쯔양은 첫 방송 관전 포인트에 대해 "맛집 사장님들의 인생 맛집을 찾아가는 이야기라, 지금까지 갔던 식당들이 제 인생 맛집이 될 정도로 다 맛있었다. 게다가 음식을 좋아하는 네 명이 모여서 더 맛있게 먹을 수 있는 방법들이 많이 나왔고, 특히 하루 세 끼를 전국 어디로 가게 될 지 모르는 예측 불가한 상황들이 재미있게 담길 것 같다. 첫 예능 고정 출연인 만큼 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"라고 밝혀 다가올 첫 방송에 대한 기대감을 수직 상승시킨다.
한편, ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 오는 21일 저녁 7시 50분에 첫 방송된다.
