장원영 아니라고?…'친언니' 장다아, 판박이 미모로 '우월 유전자' 증명[SCin스타]

기사입력 2025-09-02 10:12


[스포츠조선 정빛 기자] 배우 장다아가 미모를 과시했다.

장다아는 1일 자신의 SNS에 "선배님들과 함께라서 재미있었던 금쪽같은 내"라며 별 이모티콘을 덧붙인 글을 남겼다. 해당 글귀는 현재 출연 중인 드라마 '금쪽같은 내 스타'를 표현한 것으로 보인다.


이와 함께 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진 속 장다아는 꽃무늬 블라우스와 흰색 바지를 매치, 단정하면서도 사랑스러운 분위기를 연출했다.


또 카메라를 향해 미소를 짓거나 볼을 찌르는 포즈로 특유의 청순한 매력을 드러냈다. 특히 친동생인 아이브 장원영과 똑 닮은 비주얼로 감탄을 사고 있다.

지난해 티빙 시리즈 '피라미드 게임'으로 데뷔한 장다아는 현재 ENA 금요드라마 '금쪽같은 내 스타'에서 임세라(엄정화)의 젊은 시절 역할로 출연 중이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

