‘과몰입클럽’ 탁재훈 “하다 보니 저절로 과몰입…TV조선 출연료도 시원시…

방송인 탁재훈이 '내 멋대로-과몰입클럽' 출연 소감을 전했다. 특유의 직설 화법으로 솔직한 입담을 과시해 눈길을 끌었다.
2일 오전 서울 금천구 TV조선 가산스튜디오에서 열린 새 예능 '내 멋대로-과몰입클럽' 기자간담회에서 탁재훈이 합류 계기와 프로그램에 임하는 소감을 전했다. 이날 현장에는 탁재훈, 채정안, 유노윤호(동방신기), 이특(슈퍼주니어), 미미미누, 김하나 PD가 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.
탁재훈은 이번 프로그램에 합류한 이유에 대해 "주제가 너무 좋았다. 누구나 과몰입할 수 있는 것이고, 무엇에 관심이 있는지에 따라 정해지는 거니까 흥미가 있었다. 촬영할 때 뭘 찍을 수 있을지 고민했는데, 그간 안 해봤던 것에 도전하고 싶다는 생각이 들어 출연을 결정했다"고 밝혔다. 이어 "촬영하면서도 나도 모르게 과몰입이 됐다. 처음 하는 것이었지만 관심이 생기고 나를 새롭게 알게 됐다"고 덧붙였다.
또 그는 방송 포맷에 대해 솔직한 속내도 드러냈다. "요즘 예능들이 VCR을 보고 반응하는 포맷이 많다. 솔직히 편할 거라고도 생각했다. 그런데 '과몰입클럽'은 현장에서 같이 즐기면서 만들어가는 재미가 크다. 첫 녹화 끝나고 PD님께도 '잘 될 것 같다'고 말씀드렸다"며 프로그램에 대한 기대감을 드러냈다.
탁재훈은 특유의 입담으로 현실적인 이유도 덧붙였다. "TV조선이 출연료 시원시원하게 준다. 6회분이라 해서 시작했는데 짧다고 느껴졌다. 중간에 정규 프로그램 전환 얘기까지 나와서 기대가 커졌다. 현장 분위기도 너무 좋았고, 우리끼리는 이미 과몰입해서 녹화를 즐겁게 했다"고 웃음을 자아냈다.
이어 '최근 어떤 것에 빠져 있냐'는 질문에는 "사람마다 오래된 취미가 있기도 하고 시간이 지나면 달라지기도 한다. 나는 원래 게임을 좋아하는데 컴퓨터는 잘 못해서 콘솔 게임을 즐긴다. 예전엔 게임에 빠지면 혼나기도 했는데 지금은 프로게이머라는 직업도 있지 않나. 시대에 맞는 게임을 해야겠다는 생각을 한다"고 답했다. 그러면서 "요즘은 세금 내는 것에 빠져 있다. 절세가 가장 큰 관심사"라며 웃음을 터뜨렸다.
탁재훈은 "저는 하고 싶은 게 많다. 방송으로는 못 보여주는 것도 많지만 만약 정규 편성이 된다면 관심 없는 것도 촬영할 수 있을 것 같다. 그래도 '과몰입클럽'은 즐기면서 과몰입할 수 있다는 점에서 참 신선하다"고 강조했다.
한편 '내 멋대로-과몰입클럽'은 3일 오후 10시에 첫 방송된다.
