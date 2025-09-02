박경호, 얼마나 심취했으면 결혼식에서도…거의 누워서 입장한 '해병대' 개…

스포츠조선

박경호, 얼마나 심취했으면 결혼식에서도…거의 누워서 입장한 '해병대' 개그맨

기사입력 2025-09-02 14:14


사진 출처=박경호 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 개그맨 박경호가 결혼 소식을 전했다.

박경호는 지난달 31일 자신의 SNS에 "안녕하세요! 개그맨 박경호입니다! 정말 너무나 많은 분들의 축하 속에서 결혼식을 잘 마무리하였습니다!"라는 결혼 소감을남겼다.

그는 "바쁘신 와중에도 귀한 발걸음 해주신 모든 분들, 그리고 함께하진 못했지만 축하해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라며 감사 인사를 전했다.

이어 "보내주신 축복과 사랑을 가슴 깊이 새기며 행복하게 살아가겠습니다. 다시 한 번 축하해주셔서 진심으로 고개 숙여 감사 인사 올립니다! 큰 웃음으로 보답하도록 열심히 노력하겠습니다! 감사합니다! 필승!"이라고 덧붙였다.


사진 출처=박경호 SNS

사진 출처=박경호 SNS
함께 공개된 사진 속 박경호는 턱시도를 입고 결혼식장에 서 있는 모습으로 설레는 새 신랑의 마음을 전달했다. 또 tvN '코미디빅리그'에서 선보였던 해병대 캐릭터 포즈를 취해 시선을 끌기도 했다.

박경호는 2020년 '코미디빅리그'로 데뷔해 방송과 유튜브를 통해 대중과 소통해왔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

