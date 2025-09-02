스포츠조선

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

최종수정 2025-09-02 20:47

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이민정이 블라인드 테스트에서 아내 이민정이 만든 요리를 선택했다.

2일 이민정의 유튜브 채널에는 '오늘은 칼칼한 고추장찌개 어떠세요? MJ의 초간단 고추장찌개 레시피'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이민정은 지인인 윤성원 셰프를 초대해 고추장찌개 요리를 선보였다.

이민정은 포털 사이트 레시피를 보며 요리를 배웠던 신혼 시절을 회상했다.

이민정은 간단한 레시피로 고추장찌개를 끓이며 "모든 국물 요리를 만들 때 곰탕이나 양지 육수 같은 걸 꼭 넣는다. 그럼 따로 육수를 안 내도 된다"라고 팁도 전했다.


이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"
그러면서 "열정 넘치고 아이 없고 시간이 많았을 땐 직접 소 양지에 무, 양파를 넣어서 육수도 만들었었는데 너무 힘들더라. 하지만 시판 육수 팩은 간이 돼 있어서 다른 간을 하지 않아도 되니 좋다"라며 신혼 시절도 회상했다.

이어 윤성원 셰프가 자신만의 레시피로 고추장찌개를 만들기 시작했다.

윤성원 셰프는 "시간을 많이 들이는 음식은 무조건 맛이 있을 수밖에 없다"며 "믹서기로 갈아 넣는 것보다 일일이 칼로 써는 게 좋다"고 설명했다.


이를 들은 이민정은 "둘째 딸이 지금 19개월이다. 나는 '최소 시간에 고효율'을 늘 연구한다. 돈이 조금 더 들어가더라도 시간이 너무 없기 때문이다"라며 워킹맘이자 육아맘으로서의 고충을 털어놨다.

이후 이병헌은 블라인드 테스트를 통해 이민정과 윤성원 셰프가 각각 만든 고추장찌개를 먹어보고는 아내가 만든 찌개를 더 맛있다고 평가해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'학폭 부인' 송하윤, 반포고 동창들 나섰다 "강제전학 사실, 끝까지 거짓말"

2.

'싱글맘' 이지현, 미용사 도전 2년 만에 기쁜 소식 전했다 "예약 마감돼 감사"

3.

"희귀한 투샷" 이정재X이영애, 24년만의 재회 "나이는 나만 먹었지"

4.

'아들맘' 이은형, 강재준♥ 따라 다이어트 성공 "60㎏대 진입" ('기유TV')

5.

연예 많이본뉴스
1.

'학폭 부인' 송하윤, 반포고 동창들 나섰다 "강제전학 사실, 끝까지 거짓말"

2.

'싱글맘' 이지현, 미용사 도전 2년 만에 기쁜 소식 전했다 "예약 마감돼 감사"

3.

"희귀한 투샷" 이정재X이영애, 24년만의 재회 "나이는 나만 먹었지"

4.

'아들맘' 이은형, 강재준♥ 따라 다이어트 성공 "60㎏대 진입" ('기유TV')

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

2.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

3.

'6년 연속 가을야구 신호탄인가' 어떻게 저기까지 날리지...황재균-강백호 백투백 작렬 [수원 현장]

4.

오늘 올라온 KIA 윤도현, 류현진 상대로 벼락 홈런 쾅! 터뜨렸다

5.

KIA에 끌려가던 한화, 5회말 7점 실화냐! 노시환 역전 스리런 → RYU 7승도 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.