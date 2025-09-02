이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이민정이 블라인드 테스트에서 아내 이민정이 만든 요리를 선택했다.
2일 이민정의 유튜브 채널에는 '오늘은 칼칼한 고추장찌개 어떠세요? MJ의 초간단 고추장찌개 레시피'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이민정은 포털 사이트 레시피를 보며 요리를 배웠던 신혼 시절을 회상했다.
이민정은 간단한 레시피로 고추장찌개를 끓이며 "모든 국물 요리를 만들 때 곰탕이나 양지 육수 같은 걸 꼭 넣는다. 그럼 따로 육수를 안 내도 된다"라고 팁도 전했다.
그러면서 "열정 넘치고 아이 없고 시간이 많았을 땐 직접 소 양지에 무, 양파를 넣어서 육수도 만들었었는데 너무 힘들더라. 하지만 시판 육수 팩은 간이 돼 있어서 다른 간을 하지 않아도 되니 좋다"라며 신혼 시절도 회상했다.
이어 윤성원 셰프가 자신만의 레시피로 고추장찌개를 만들기 시작했다.
윤성원 셰프는 "시간을 많이 들이는 음식은 무조건 맛이 있을 수밖에 없다"며 "믹서기로 갈아 넣는 것보다 일일이 칼로 써는 게 좋다"고 설명했다.
이를 들은 이민정은 "둘째 딸이 지금 19개월이다. 나는 '최소 시간에 고효율'을 늘 연구한다. 돈이 조금 더 들어가더라도 시간이 너무 없기 때문이다"라며 워킹맘이자 육아맘으로서의 고충을 털어놨다.
이후 이병헌은 블라인드 테스트를 통해 이민정과 윤성원 셰프가 각각 만든 고추장찌개를 먹어보고는 아내가 만든 찌개를 더 맛있다고 평가해 눈길을 끌었다.
