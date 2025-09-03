신기루, '식대 2억' 김준호♥김지민 결혼식서 눈치 싸움 "당황스러워" …

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자]'솔직 입담 여왕' 신기루가 '라디오스타'에 출연해 경조사와 먹방에 얽힌 비화부터 웃지 못할 해프닝까지 대방출한다. 특유의 거침없는 토크와 셀프 조롱(?) 개그로 스튜디오를 폭소케 할 예정이다.
오늘(3일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 출연하는 '올 덩치 프로젝트' 특집으로 꾸며진다.
또 신기루는 장례식장에서 수육을 세 번이나 리필해 먹은 웃픈 경험과 함께 본인이 뽑은 경조사 맛집 BEST 3를 공개해 궁금증을 자아낸다. 이어 "방송하면서 서장훈에게 칭찬받은 건 딱 한 번이었다"라며 대선배에게 인정받은 순간을 털어놓아 호기심을 자극한다.
|
심지어는 외모 비수기에 장원영 메이크업을 받았음에도 돼지머리 역할을 하라고 했다며 굴욕적인 사연을 전해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
경조사 먹방부터 방송 해프닝까지 거침없이 쏟아낸 신기루의 활약은 오늘(3일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.
'라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
wjlee@sportschosun.com