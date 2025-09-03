스포츠조선

윤민수, 이혼후 전처와 가족여행…진짜 일반적인 아빠는 아니네[SCin스타]

기사입력 2025-09-03 10:23


윤민수, 이혼후 전처와 가족여행…진짜 일반적인 아빠는 아니네[SCin스타…

윤민수, 이혼후 전처와 가족여행…진짜 일반적인 아빠는 아니네[SCin스타…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 윤민수의 할리우드급 가족여행이 공개됐다.

윤민수 아들 윤후는 3일 "가족여행. 우리 엄마 아빠. 먹을텐데. 아빠 그만 가자"며 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진에는 윤민수와 전처 김민지 씨, 그리고 윤후가 일본 여행을 즐기는 모습이 담겼다. 윤민수와 김민지 씨는 다정하게 대화를 나누고 있어 눈길을 끈다.

윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼해 아들 윤후 군을 품에 안았으나, 지난해 이혼했다.

윤민수는 최근 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 "정리할 부분이 많다. 그중 하나가 집이다. 집이 매매돼야 정리되는 부분이 있어 아직 같이 지내게 됐다"며 두 달전 서류 정리를 끝내고도 아직 한집살이를 하고 있다고 밝혔다. 또 "지금 생각해보면 적어도 일주일에 한번은 가족끼리 모여 밥 먹고 대화를 나눠야 했는데 그걸 못한 게 후회스럽다. 그런 것만 좀 했어도 이렇게까지 되지는 않았을 것"이라며 "작년에 안 좋은 일도 있고 해서 정신과에 갔는데 불안증세가 심하게 나와서 약을 먹고 있다. 잠을 잘 못자니까 잠 오는 약도 먹는다"고 이혼사유를 고백하기도 했다.

또 "윤후는 모두가 편안하고 행복해지면 좋겠다는 마음이다. 자기가 빨리 잘돼서 기반을 보여주고 싶어하고 윤민수에 대해 서운하고 아쉽다는 마음이 있다"는 타로점 결과에 대해 "내가 일반적인 아빠는 아니다. 친구처럼 지내지만 조금 지나치고 철없어 보일 수 있다. 후가 속이 깊다"고 털어놨다.

윤후는 2013년 MBC '아빠! 어디가?'에 윤민수와 함께 출연하며 고운 심성과 귀여운 외모로 큰 사랑을 받았다. 현재는 미국 명문대학교인 노스캐롤라이나 대학교에 재학 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

3.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 배드엔딩 볼 수 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.