'이종혁 子' 탁수, 전희철 딸과 핑크빛 데이트..♥라인 지각변동 ('내…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 이종혁 아들 이탁수와 전희철 딸 전수완의 새로운 기류가 포착된다.
오늘, 3일(수) 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애'에서는 자녀들의 본격적인 데이트가 시작되며 러브라인에 변화가 생길 전망이다. '내 새끼의 연애'는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모님의 마음, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담아 기존의 연프와는 완전히 새로운 재미를 선사하며 시청자들의 폭발적 반응을 받고 있는 연애 리얼리티 예능. 방송 이후 굿데이터 펀덱스가 발표한 8월 3주 차 비드라마 TV-OTT 검색 반응에서 '내 새끼의 연애'가 1위를, 비드라마 검색 이슈 키워드에서는 메기로 등장한 조갑경의 딸 홍석주가 1위를 차치하며 그 뜨거운 반응을 입증했다.
|
함께 공개된 '성준 X 사윤 X 선준' 선공개에서는 이신향, 이탁수에 이어 속마음 투표에서 서로를 선택해 쌍방 호감을 확인한 이성준과 김사윤이 공용 식탁에 앉아 "아! (속마음 테이프) 잘 들었습니다", "저도요"라며 설레는 대화를 주고받아 시청자들의 미소를 자아낸다. 그러던 도중 공용 공간에 들르게 된 안선준은 두 사람의 화기애애한 분위기에 눈치를 보며 급하게 자리를 비워 눈길을 사로잡는다. 아들들의 데이트 신청이 이어지는 가운데 속마음 투표에서 3표를 받은 김사윤과 선착순 데이트를 한 아들은 누구일지 궁금증을 자극한다. 또한, 정식 데이트 미션을 앞두고, 전날 요리 미니 데이트를 했던 선준-사윤과 1:1 대화 후 속마음 투표 결과를 확인한 성준-사윤 세 사람의 미묘한 분위기는 앞으로의 러브라인에 어떤 변화를 불러올지 기대를 고조시킨다.
한편, 선착순 데이트 신청 미션을 받은 아들들의 치열한 눈치 싸움의 결과와 각 아들이 고심한 취향이 묻어나는 데이트 코스, 이를 지켜보는 부모들의 필터링 없는 대환장 리액션 대잔치가 펼쳐질 예정이다. 마음이 있는 상대에게 직진을 못 하는 자녀를 보며 폭풍 연애 훈수를 하고, 너무 본인의 취향만 생각한 황당한 데이트 코스를 짠 아들을 지켜보는 아버지가 민망해하는 상황은 폭소탄을 선사한다. 서로의 입장 차이와 오해, 반전의 데이트 미션 등을 통해 지각 변동을 시작하는 '내 새끼'들의 썸은 스튜디오의 부모뿐만 아니라 시청자들의 과몰입까지 유발할 전망이다.
'내 새끼'들의 풋풋함과 부모들의 객관성 ZERO 리액션으로 재미를 더하는 리얼 텐션 과몰입 연프 '내 새끼의 연애' 3회는 오늘, 3일(수) 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 방송한다.