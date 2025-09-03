선우용여, 방송 8년 공백 이유 최초 공개…"그때 너무너무 억울했다"(순…

스포츠조선

선우용여, 방송 8년 공백 이유 최초 공개…"그때 너무너무 억울했다"(순풍 선우용여)

기사입력 2025-09-04 06:31


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여가 8년간의 연기 공백을 가졌던 이유를 털어놨다.

선우용여는 3일 자신의 유튜브채널 '순풍 선우용여'의 '선우용여가 방송최초로 밝히는 8년의 연기 중단 '진짜' 이유 (충격,억울)'라는 제목의 영상에 등장했다.

영상에서 선우용여는 1980년대 TBC가 KBS에 강제 통합 당할 당시 겪었던 충격을 전하며 "내가 쌓아온 걸 뺏는다는 건 말이 안 된다"며 억울했던 심정을 고백했다. 그는 "당시 미국에서 연극 활동을 준비 중이었는데 TBC가 KBS가 됐다더라. 그럴리가 없다고 했는데 진짜 방송국이 사라졌고, 결국 일터를 잃게 됐다"고 회상했다.


선우용여는 전원주와 함께 TBC 투어를 했다. 먼저 현재 신세계 백화점 본점 자리에 있던 TBC를 회상한후 운현궁에 있던 TBC스튜디오도 떠올렸다. 이후 TBC가 여의도에 사옥을 지어 자리를 옮겼지만 방송 통폐합의 일환으로 KBS 2TV가 됐다. 현재 KBS별관 부지다.

이어 선우용여는 "너무너무 억울했다. 그때만 생각하면 슬프다. 분위기도 이상했고, 내가 있을 곳이 아니었다. 결국 미국행을 결심할 수밖에 없었다"고 설명했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



