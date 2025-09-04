스포츠조선

'루미코♥' 김정민, 결혼 20년차 '각집 생활'에 갈등 최고조 "생각했던 결혼 생활 이게 아냐"

기사입력 2025-09-04 09:43


'루미코♥' 김정민, 결혼 20년차 '각집 생활'에 갈등 최고조 "생각했…

[스포츠조선 조지영 기자] 김정민이 아내 루미코와 각집 생활에 대한 고충을 토로했다.

4일 방송되는 tvN STORY '각집부부'에서 결혼 20년 차 김정민·루미코 부부의 각집 생활이 최초 공개된다. 그런데 김정민이 "생각해왔던 결혼생활이 아닌 것 같다"고 솔직한 심경을 고백, 그 배경에 궁금증이 샘솟는다.

국내 최초 부부 상호 관찰 예능 tvN STORY '각집부부'의 지난 첫 방송에서는 서울과 제주에서 각집살이 5년차에 접어든 문소리·장준환 부부의 애틋한 일상이 화제를 모았다. 24시간이 모자란 비지(BUSY) 아내 문소리와 여유로운 감성을 즐기는 레이지(LAZY) 남편 장준환의 달라도 너무 다른 따로 살이지만, 서로에 대한 신뢰와 애정이 넘치는 모습은 재미를 넘어 감동까지 불러일으켰다.

이에 세 아들의 교육 문제로 각집 살이 중인 김정민·루미코 부부의 상호 관찰에도 더 큰 기대감이 쏠린 가운데, 오늘(4일) 드디어 "어느 날 갑자기 기러기 생활이 찾아왔다"는 이들 부부의 리얼한 현실이 전격 공개된다.

사전 공개된 예고 영상에 따르면, 이들 부부의 각집 라이프도 극과 극이다. 가장 눈길을 끈 건 서울의 기러기 남편 김정민의 '충격 올인원 청소법'. "청소는 제가 정말 잘합니다"라며 자신만만하게 나선 그는 거실 소파, 부엌, 심지어 침대까지 청소기 하나로 해결, 아내는 물론이고 스튜디오 MC와 패널들까지 술렁이게 한다. 게다가 원하지 않았던 기러기 아빠 생활로 인해 생각했던 결혼 생활과 다른 현실을 살게 된 심경을 솔직하게 드러낼 것으로 보여, 과연 어떤 반응을 불러올지 궁금증을 자극한다.

반면, 일본에 있는 아내 루미코의 하루는 그야말로 전쟁이다. 세 아들을 홀로 돌보는 독박 육아로, 24시간이 모자라게 쉴 틈 없는 분주한 일상을 이어가는 가운데, 축구 선수로 활동 중인 아들들의 생활도 공개될 예정. 특히 둘째 아들의 부상이 암시되는 장면까지 더해져 긴장감마저 감돈다.

제작진은 "오늘(4일) 방송에서는 김정민·루미코 부부의 리얼 각집 생활은 물론, 두 사람의 첫 만남과 결혼에 얽힌 러브스토리까지 공개된다. 첫 방송에서 공개된 문소리·장준환 부부와는 또 다른 이면과 현실이 공개된다"라며, "20년 차 부부가 각집이라는 낯선 선택 속에서 어떻게 살아가고 있는지, 그 속에 담긴 솔직한 고민과 애틋한 진심을 확인할 수 있을 것"이라고 전했다.

자녀 교육, 직장, 가치관 등의 이유로 각자의 집에서 살아가는 부부들이 서로의 일상을 관찰하며 사라졌던 애틋함을 재발견하는, 따로라서 더 애틋한 뉴노멀 부부 라이프 관찰 예능 '각집부부' 2회는 오늘(4일) 목요일 밤 8시 tvN STORY에서 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

스포츠 많이본뉴스
1.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

2.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외

5.

'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.