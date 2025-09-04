지드래곤, 재벌을 키운 스타…'신세계 장녀' 애니→'대림 4세' 이주영에…

백지은 기자
기사입력 2025-09-04 09:50
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"
신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]
"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]
신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]
'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박
'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"
[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다
충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까
KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외
'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]