스포츠조선

지드래곤, 재벌을 키운 스타…'신세계 장녀' 애니→'대림 4세' 이주영에 "다 컸네" 뿌듯[SC이슈]

기사입력 2025-09-04 09:50


지드래곤, 재벌을 키운 스타…'신세계 장녀' 애니→'대림 4세' 이주영에…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 남다른 재벌가 인맥을 드러냈다.

패션 인플루언서이자 DL그룹(대림그룹) 4세 이주영은 2일 자신의 계정에 지드래곤과 함께 찌은 사진을 공개했다. 이주영은 미국 라스베이거스에서 열린 지드래곤 콘서트 현장에서 함께 찍은 사진부터 어린 시절 빅뱅 멤버들과 찍은 사진까지 게재해 화제를 모았다. 해당 게시물에 지드래곤은 "다 컸네요. 다 컸어"라고 직접 댓글을 남겼다.

앞서 '신세계 장녀'로 유명한 올데이프로젝트 애니는 "엄마가 빅뱅 팬"이라고 밝혔고, 지드래곤의 데뷔에 "후배님 열심히 하세요"라고 응원 댓글을 달기도 했다.


지드래곤, 재벌을 키운 스타…'신세계 장녀' 애니→'대림 4세' 이주영에…

지드래곤, 재벌을 키운 스타…'신세계 장녀' 애니→'대림 4세' 이주영에…
이주영은 DL그룹 창업주 고 이재준 초대회장의 증손녀이자 이준용 명예회장의 손녀다. 이해창 켐텍 대표의 외동딸로 인플루언서로 활동하다 지난해 미국 로스쿨 합격 소식을 전했다.

애니는 이명희 신세계 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀다.

신세계가에 이어 대림가까지 지드래곤에 대한 팬심을 드러내며 지드래곤의 파급력을 실감하게 하고 있다.

지드래곤은 현재 월드투어 '위버맨쉬'를 진행 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

스포츠 많이본뉴스
1.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

2.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외

5.

'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.