스포츠조선

[공식] 이광수에 변우석 추가..'유재석 캠프'로 만나는 유느님 표 민박

기사입력 2025-09-04 12:37


[공식] 이광수에 변우석 추가..'유재석 캠프'로 만나는 유느님 표 민박

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이광수와 변우석이 '유재석 캠프'에 합류한다.

넷플릭스 '유재석 캠프'는 믿고 보는 방송인 유재석이 데뷔 34년 만에 처음으로 민박 운영에 도전하는 예능이다. 과거 '패밀리가 떴다'에서 유쾌한 가족 케미스트리로 국민적 사랑을 받았던 유재석이 이번에는 직접 손님을 맞이하는 친근한 캠프의 주인이 되어 또 다른 즐거움을 선보일 예정이다.

특히 '유재석과 떠들어재끼고 놀아재끼고 까불어재끼는' 민박이라는 재미있는 콘셉트 속에서 어떤 특별한 추억, 공감, 그리고 웃음을 선사할지 궁금증을 자아낸다.

캠프 운영을 함께 이끌 직원으로 이광수와 변우석의 합류가 확정되며 기대감을 높인다. 유재석과 오랜 시간 찰떡 호흡을 맞춰온 이광수는 검증된 케미스트리 속 색다른 매력 발산을 통해 또 한 번 시청자들의 이목을 사로잡을 것으로 보인다. 여기에 새로운 조합으로 신선함을 더할 변우석의 활약 또한 예고되어 호기심을 증폭시킨다. 그의 합류가 예측불가한 활기를 불어넣을 것으로 관심을 모으는 것. 각기 다른 색깔을 지닌 세 사람이 함께 만들어갈 유쾌한 시너지에 벌써부터 귀추가 주목된다.

연출을 맡은 이소민 PD는 "익숙함과 새로움을 겸비한 듀오의 합류로 유쾌한 시너지를 발산하며 더욱 풍성한 케미스트리를 완성할 것이라 기대한다"라며, "또한 새로운 직원들도 합류 예정"이라고 귀띔해 더욱 기대를 모은다.

'유재석 캠프'는 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이수혁, 中팬미팅서 혹사논란 터졌다...'12시간 사인’ 비틀거린 현장 포착

2.

AOA 지민 맞아? 넋 나간 민낯에 온몸 뼈 튀어나온 앙상 몸매…건강 우려설[SCin스타]

3.

윤정수♥원자현, 결국 공식 인정…12살 연하 아내의 럽스타그램 공개

4.

'응답하라' 민도희, 공항서 발 올린 사진에 ‘민폐 논란’…네티즌 반응 갈렸다

5.

'결혼 20년' 김정민, 결국 기러기 아빠 고백…루미코와 별거 생활 공개(각집부부)

연예 많이본뉴스
1.

이수혁, 中팬미팅서 혹사논란 터졌다...'12시간 사인’ 비틀거린 현장 포착

2.

AOA 지민 맞아? 넋 나간 민낯에 온몸 뼈 튀어나온 앙상 몸매…건강 우려설[SCin스타]

3.

윤정수♥원자현, 결국 공식 인정…12살 연하 아내의 럽스타그램 공개

4.

'응답하라' 민도희, 공항서 발 올린 사진에 ‘민폐 논란’…네티즌 반응 갈렸다

5.

'결혼 20년' 김정민, 결국 기러기 아빠 고백…루미코와 별거 생활 공개(각집부부)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 와! 이게 무슨일이야. 김하성 애틀랜타 첫 타점이 역전 스리런 홈런

2.

'레전드' 베일, 손흥민 사랑 미쳤다 "쏘니 절반은 웨일스 사람, 24시간 붙어다녀...트로피 자격 충분"

3.

"손흥민 사위 삼고 싶다" 콘테, SON만 사랑했다..."추락하는 기분, 힘들었고, 무너졌다" 토트넘 신성 고백

4.

리그 3위 에이스 쓰고 대체 선발에 당했다…5강? KIA 9위 추락 눈앞이다

5.

토트넘 경질된 포스텍의 재평가! 분데스리가 명문 차기 사령탑 강력한 후보

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.