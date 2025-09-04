스포츠조선

[SC현장] "멜로가 체질"…'마이 유스' 송중기X천우희, 얼굴합 이미 완성형..진짜 ♥멜로 온다(종합)

최종수정 2025-09-04 15:29

4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 송중기와 천우희가 포즈 취하고 있다.

송중기, 천우희 주련의 '마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 그린 작품이다. 이상엽 감독과 박시현 작가 작품으로 5일 밤 첫 방송된다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/

[스포츠조선 조지영 기자] 얼굴 합부터 이미 육각형 완성도를 자랑한 '마이 유스'의 송중기, 천우희가 멜로의 신기원을 예고하며 안방 시청자를 찾아왔다.

4일 오후 서울 구로구 신도림 더 링크 호텔 링크홀에서 JTBC 새 금요드라마 '마이 유스'(박시현 극본, 이상엽·고혜진 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 아역 스타 출신 플로리스트이자 베일에 싸인 소설가 선우해 역의 송중기, 열혈 매니지먼트 팀장이자 선우해의 첫사랑 성제연 역의 천우희, 4차원 매력의 아역 스타 출신 배우 모태린 역의 이주명, 모태린의 첫사랑이자 선우해의 새로운 형제 김석주 역의 서지훈, 그리고 이상엽 PD가 참석했다.

'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 이야기를 다룬 드라마다. 어둡고 그늘진 자리에 시리도록 눈부신 한때를 선물한 첫사랑과의 재회를 통해 잊고 지낸 '나'의 조각을 되찾아가는 여정이 따스한 웃음 속 설렘을 선사할 힐링 감성 로맨스를 다룰 예정이다.

특히 '마이 유스'는 송중기, 천우희의 첫 만남, 그리고 보법이 다른 진한 감성 멜로로 눈길을 끈다. 서로의 열아홉을 찬란하게 채웠던 선우해와 성제연의 재회 로맨스를 디테일 다른 감성으로 빚어낼 송중기, 천우희의 '마이 유스'의 케미스트리가 관전 포인트다. 여기에 송중기, 천우희와 또 다른 매콤달콤 첫사랑 멜로를 선보일 이주명과 서지훈의 시너지도 '마이 유스'에 재미를 더할 전망이다.


4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 송중기가 포즈 취하고 있다.

이날 송중기는 "오랜만에 로맨스 장르에 도전해 설레기도 했다. 멜로 장르는 배우들에게 가장 욕심나는 장르인 것 같다. 이러한 설레는 대본을 봐서 좋았고 영광이었다. 다른 선배들처럼 경력이 길지 않지만 내가 맡은 캐릭터를 복기해보면 판타지 장르에서 히어로 캐릭터를 많이 맡았다. 땅에 발을 붙이지 않은 캐릭터였다. 그래서 일상적인, 현실적인 캐릭터를 하고 싶은 마음이 컸는데 그게 '마이 유스'였다. 촬영하면서도 설레고 재미있게 촬영했다"고 소회를 전했다.

그는 "허진호 감독의 '호우시절'(09)이라는 영화를 정말 좋아한다. 일본 드라마로는 2022년 방영된 '퍼스트 러브 하츠코이'를 좋아한다. 재회라는 소재에 끌리는 것 같다. 우리 드라마에서도 '재회' '설렘' '위로'가 있는 것 같다"고 곱씹었다.

앞서 송중기는 2022년 방영된 JTBC 드라마 '재벌집 막내아들'로 역대 시청률 2위를 기록한 바, '마이 유스'로 JTBC에 컴백한 부담감에 대해 "평소에 시청률의 결과 값에 대해 부담을 가지지 않는다. 그래서 부담감도 사실 없었다. '재벌집 막내아들'이 JTBC 역대 시청률 2위였다는 것도 방금 알았다. 그래서 지금부터 부담이 된다. 갑자기 잘 해야겠다는 생각과 책임감도 생긴다. 추가 촬영을 해야 하나 싶기도 하다. 내가 맡은 역할에서 최선을 다하겠다"고 너스레를 떨었다.


4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 천우희가 포즈 취하고 있다.

천우희는 '멜로가 체질' 이후 멜로 도전에 "'멜로가 체질'은 역주행을 하면서 꾸준하게 사랑을 받고 있다. 이번 '마이 유스'와는 결이 좀 다르다. '멜로가 체질'은 발랄한 부분이 더 강했고 '마이 유스'는 정통 멜로와 가깝다. 왜 멜로를 지금까지 안 했을까 싶을 정도로 좋았다. 실제로 나는 멜로가 체질이더라. 이번 작품을 통해 '멜로의 맛'을 느꼈다. 멜로가 내게 찰떡이더라. 이 작품은 감정선으로 풀어가는데 그 감정선을 미묘하게 표현하는 게 나름의 즐거움이었다"고 자신감을 드러냈다.


4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 송중기와 천우희가 포즈 취하고 있다.

송중기와 천우희의 호흡도 상당했다. 송중기는 "솔직한 마음으로는 이 작품을 선택한 이유로 더 나이 들면 멜로를 못 할 것 같았다. 그리고 확실한 이유는 천우희였다. 지금도 너무 좋다. 정말 너무 좋은 최고의 파트너였다. 드라마를 보면 너무 잘 알 것이다. 얼마나 '멜로가 체질'인지"라고 칭찬을 아끼지 않았다.

이에 천우희는 "이 작품을 선택한 이유는 나도 로맨스다. '지금 아니면 안 되겠다'라는 생각이 들었다. 그리고 '송중기라면 믿고 가보자'라는 마음도 있었다. 이들과 함께라면 잘 만들 수 있을 것 같았다"고 애정을 더했다.

온라인 커뮤니티에서 '얼굴 합이 좋다'라는 반응을 얻고 있는 '마이 유스'의 송중기와 천우희. 이와 관련해 송중기는 "스태프들에게 그런 말을 잘 들었다. 로맨스 장르를 할 때는 최고의 극찬인 것 같다. 로맨스 장르를 할 때 파트너와 호흡이 정말 중요한데 그래서 더 반가웠다. 내가 봐도 천우희와 얼굴 합이 잘 맞는 것 같다. 내가 참 복 받은 사람인 것 같다"며, 천우희 또한 "연기 호흡도 얼굴만큼 합이 좋았다. 로맨스인데 오누이 같다는 이야기도 많이 들었다. 그만큼 닮았나 싶기도 했다. 연기 할 때 상대방과 많은 이야기를 나누는데 송중기 성향 자체가 추진력이 좋다. 현장의 중심에서 모든 상황을 지켜보는 편인데 연기할 때도 나의 의견을 많이 묻고 배려하는 모습이 많았다"고 설명했다.


4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 이주명과 서지훈이 포즈 취하고 있다.

이주명은 "나는 위트 있는 작품을 좋아하는데 그래서 '마이 유스'를 선택했다. 나는 드라마에서 매콤한 로맨스를 담당했다. 시청자가 우리 커플을 보면서 달달해질 수 있을지 많은 관심을 가져줬으면 좋겠다"고 웃었다.

서지훈은 "나로서는 너무 감사한 작품이다. 이상엽 PD가 굉장히 수용적이다. 모든 배우의 말을 다 귀담아 준다. 작가의 글도 처음 읽었을 때 어려웠지만 말의 맛이 있더라. 그걸 잘 살리고 싶다는 욕심이 생겼다"고 의욕을 드러냈다.


4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈이 포즈 취하고 있다.

이상엽 PD는 "평범하게 살아가는 30대 청춘 남녀가 과거의 소중했던 사람들을 만나면서 서로의 상처를 극복하는 성장 로맨스다"며 "9월에 좋은 작품이 많이 나오고 있는데 우리 작품도 많은 사랑을 받았으면 좋겠다"고 당부했다.

그는 "로코 장르를 보면 연애 하는 과정에 집중한다. 정통 로맨스, 멜로는 사랑이라는 감정에 집중하는 것 같다. 사랑에 대한 깊이가 있는 것 같다. 우리 작품은 내성적인 장난꾸러기 같다. 차분한데 조금씩 사고를 치는, 위트와 유머를 가지고 있다"고 차별화 지점을 밝혔다.

'마이 유스'는 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈, 진경 등이 출연했고 '런온'의 박시현 작가가 극본을, '유미의 세포들' '아는 와이프'의 이상엽 PD가 연출을 맡았다. 5일 밤 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

스포츠 많이본뉴스
1.

역전 스리런포 폭발! 김하성 첫날 멀티히트 이어 결승 홈런, 이적 너무 잘했다...ATL 5-1 컵스

2.

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

3.

"흥민아, 우린 글렀어" 토트넘 전설의 'DESK 라인'의 D(알리)와 E(에릭센), '백수 XI'에 선정 '대굴욕'

4.

'韓축구 핵심' 손흥민 파급력 미쳤다! MLS 한국어 중계 시작…"SON의 막대한 마케팅 잠재력 보여준 사례"

5.

"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡하나[광주 현장]

