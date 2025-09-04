스포츠조선

[공식]조용필이 또…KBS 대기획 공연에서도 응원봉 무료로 준다

기사입력 2025-09-04 15:35


[공식]조용필이 또…KBS 대기획 공연에서도 응원봉 무료로 준다
사진 제공=KBS

[스포츠조선 정빛 기자] KBS가 '광복 80주년 KBS 대기획-이 순간을 영원히 조용필'의 공연에서 관객 전원에게 응원봉을 무료로 나눠 준 후, 환경 보호를 위해 재사용 계획을 밝혀 화제다.

오는 9월 6일(토) 고척 스카이돔에서 펼쳐지며, 10월 6일(월) KBS를 통해 방송되는
광복 80주년 KBS 대기획 '이 순간을 영원히-조용필'은 대한민국의 모든 세대를 아우르는 레전드, 조용필이 KBS에서 1997년 '빅쇼' 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대라는 점에서 세간의 관심을 한 몸에 받고 있다.

모든 국민에게 관람의 기회를 제공하기 위해 전석을 무료로 오픈한 '이 순간을 영원히-조용필'은 1, 2차 티켓팅이 모두 오픈 3분 만에 전석 매진 행렬을 이뤄, 올해 열린 최고의 이벤트 중 하나임을 입증한 바 있다.

이 가운데, '이 순간을 영원히-조용필'이 무료 콘서트에 이어 응원봉까지 무료로 제공하는 세심한 행보를 이어간다. 더욱이 환경보호를 위해 전량 수거 재사용 계획까지 공개해 환영을 받고 있다. 관객들은 객석을 메운 아름다운 불빛들 속에서, 조용필과 슈퍼밴드 위대한탄생의 극강의 사운드로 리빙 레전드 조용필의 명곡을 만끽하는 환상적인 경험을 얻을 것으로 기대를 모은다.

특히 조용필은 지난 2023년 서울 송파 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 개최한 '2023 조용필&위대한 탄생 콘서트'에서도 응원봉을 무료로 선물한바 있다. 당시 공연 주최측은 "관객 여러분을 위한 특별한 선물 응원봉이 준비돼 있다. 관객 전원에게 증정되니 별도의 응원도구는 준비하지 않으셔도 된다"라고 알렸다.

이번 공연에서도 관객 전원 응원봉을 무료로 나눠주기로 결정한 KBS 측은 "관객 참여와 공연의 완성도를 위하여 관객 전원에게 응원봉을 나눠드린 후, 환경 보호를 위해서 이를 수거하여 재사용할 계획입니다"라고 전했다.

또한 "전 세대가 하나되는 즐거운 공연 경험을 제공함과 동시에 환경 보호까지 고려한 시도로 지속 가능한 공연 문화를 함께 만들어가는 자리가 되길 바랍니다"라고 덧붙였다.

광복 80주년 KBS 대기획 '이 순간을 영원히-조용필'은
오는 9월 6일(토) 고척 스카이돔에서 개최되며, 10월 6일(월) KBS2를 통해 방송될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

2.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

3.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

'35세' 남보라, 결혼 4개월 만 기쁜소식 전하나..7번 동생 "앵무새 태몽 꿔"(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

2.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

3.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

'35세' 남보라, 결혼 4개월 만 기쁜소식 전하나..7번 동생 "앵무새 태몽 꿔"(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

역전 스리런포 폭발! 김하성 첫날 멀티히트 이어 결승 홈런, 이적 너무 잘했다...ATL 5-1 컵스

2.

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

3.

"흥민아, 우린 글렀어" 토트넘 전설의 'DESK 라인'의 D(알리)와 E(에릭센), '백수 XI'에 선정 '대굴욕'

4.

'韓축구 핵심' 손흥민 파급력 미쳤다! MLS 한국어 중계 시작…"SON의 막대한 마케팅 잠재력 보여준 사례"

5.

"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡하나[광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.