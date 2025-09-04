스포츠조선

한가인, 1년에 세 번 유산했던 이유 "유전적 결함 탓, 고열로 일주일 입원"

기사입력 2025-09-04 18:43


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 한가인이 유산의 아픔을 털어놨다.

4일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

한가인은 "제이랑 제우를 시험관으로 낳지 않았냐. 시험관으로 낳게 해준 선생님을 만나기로 했다. 살면서 제일 감사 드려야 할 분이라 하면 가장 먼저 생각나는 분이 이 분"이라며 "병원갈 때 항상 마음이 안 좋았던 상태로 가서 오늘은 웃으면서 가고 싶다"고 떡을 사 들고 병원으로 향했다.

7년 만에 전문의를 다시 만난 한가인. 한가인은 "아이를 처음에 낳을 생각이 없다가 아이를 가져야지 하니까 바로 생기더라. 두세 달 만에 생겼다. 그때 얼마나 무지했냐면 두 줄을 보면 바로 엄마가 되는구나 생각했다. 임신 5주에 자연주의 출산병원에 갔는데 '피 비침이 있다' 하니까 선생님이 너무 놀라셔서 '유산기가 있는 거 같은데 선생님한테 가 보는 게 좋겠다' 했다"고 밝혔다.

이에 바로 지금의 병원을 찾았다는 한가인은 "그때가 화요일 쯤이었는데 토요일을 못 넘길 거 같다 하셨다. 토요일이 되니까 바로 피 비침이 있더라. 병원에 와서 계류유산 진단을 받았다"며 "선생님이 그때 교통사고 당한 거 같은 거라며 왜 잘못됐는지 검사를 해서 알려주겠다 했는데 유전적인 결함이 있었다"고 털어놨다.


한가인은 "그때 제가 1년에 세 번을 같은 주수에 같은 시기에 같은 증상으로 (유산했다.) 교통사고 세 번은 안 난다 했는데 세 번까지 나고 그때부터 멘탈이 정말 무너졌다"며 "두 번까지는 그럴 수 있지 했는데 같은 원인으로 한 해에 세 번을 유산하니까 멘탈이 강한 편이라 생각했는데 살면서 그렇게 힘들었던 시절이 없었던 거 같다"고 떠올렸다.

이에 시험관 시술을 시작한 한가인. 한가인은 첫 시험관 시술에 첫째 제이 양을 임신했다. 한가인은 "제이는 정말 안정적으로 착상이 됐고 그 다음에는 너무 편하게 잘 지냈다"고 밝혔다.

한가인은 자신의 임신, 출산 과정을 모두 지켜본 전문의에게 고마워하며 "출산 때도 와주셨다. 두 번째 유산 됐을 때도 고열이 되게 심해서 여기 올 때 거의 기어서 왔다. 병원에 거의 일주일 입원했는데 그때도 많이 도와주셨다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

