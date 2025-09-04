스포츠조선

전지현 사는 '135억' 성수동 아파트 공개 "좋은 집 보면 기분 안 좋아" ('홈즈')

기사입력 2025-09-04 23:40


전지현 사는 '135억' 성수동 아파트 공개 "좋은 집 보면 기분 안 좋…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '홈즈' 전지현, 최화정 등의 스타들이 거주하는 성수동 3대장 아파트가 공개됐다.

4일 방송된 MBC 예능프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 웬디, 이석훈이 성수동 임장에 나섰다.

성수동으로 임장에 나선 이석훈과 웬디. 이석훈은 성수동이 지금처럼 핫해지기 전 성수동에 거주했다. 현재 성수동은 평당 공시지가가 무려 1억 원이라고. 이석훈은 "첫 신혼집이 성수였다. 2014년인가?"라며 "아직도 후회되는 게 그때 돈이 조금이라도 있었으면. 그때 샀으면 난리 났다"고 진심으로 아쉬워했다.

첫 번째 임장할 집은 전지현, 태민, 최화정 등의 스타들이 거주 중인 성수동의 고급 아파트로 향했다. 본격적인 임장 전 양세형은 "여기는 100억이 넘는다. 평당 높게 잡으면 3억 정도 된다"고 밝혀 두 사람을 놀라게 했다. 이에 이석훈은 "잘못됐다. 한참 잘못됐다. 저는 오늘 작정한 게 있다. '도대체 네가 뭐길래 3억이나 하냐'"라고 예고하며 "좋은 집 보면 기분이 안 좋지 않냐"고 밝혀 웃음을 자아냈다.


전지현 사는 '135억' 성수동 아파트 공개 "좋은 집 보면 기분 안 좋…
주우재는 이 집에 자주 가봤다며 "배달 시키면 되게 힘들어하시더라. 저 여기 진짜 많이 가봤다. 제일 친한 친구가 저기 2년 살았다. 가면 보안도 엄청나고 들어갈 때마다 스트레스를 받는다"고 밝혔다. 이에 박나래도 "사전에 등록된 사람만 들어갈 수 있다"고 밝혔다.

들어가자마자 널찍한 통유리에는 한강과 서울숲이 한눈에 보였다. 해당 집은 인테리어도 아예 손대지 않은 상태라고. 그럼에도 아름다운 집 전경에 이석훈은 "꿈의 집을 만나니까 한숨이 나온다"고 토로했다.

침실에도 한강뷰가 돋보였다. 이에 양세형은 "매일 봐도 행복할 거 같냐. 매일 봐도 이 뷰일까?"라고 의심했지만 웬디는 "이 뷰면 행복하다"고 단호하게 말했다.

화장실 문을 열려던 양세형은 문을 제대로 못 닫았다. 이에 양세형은 "잘못 지었다"고 트집을 잡았고 이석훈 역시 "디테일이 아쉽다"고 거들어 웃음을 안겼다.


해당 아파트는 2017년 분양 당시 그해 최고가를 달성했다. 한 평당 4,750만 원을 달성했지만 모두 분양됐다고. 양세형은 "분양된 세 가구가 갑자기 변심으로 포기했다. 인터넷 추첨으로 생중계를 했는데 20만 명 이상 지원했다"고 밝혔다. 해당 아파트는 고층 기준 매매가가 무려 135억이었다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌 2세' 이필립♥박현선, 에르메스·샤넬로 가득한 집…매출 1200억 CEO 맞네

2.

이효리, 요가원 개원 앞두고 의욕 활활…서장훈 화환에 "성공할게요 오빠!"

3.

한혜진, 500평 별장서 벌 쏘임 사고 당했다 "벌집 건드려 혼비백산"

4.

'루미코♥' 김정민, 기러기 父 고충 "공허함 느껴..내가 생각한 결혼 생활 아냐" ('각집부부')

5.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

연예 많이본뉴스
1.

'재벌 2세' 이필립♥박현선, 에르메스·샤넬로 가득한 집…매출 1200억 CEO 맞네

2.

이효리, 요가원 개원 앞두고 의욕 활활…서장훈 화환에 "성공할게요 오빠!"

3.

한혜진, 500평 별장서 벌 쏘임 사고 당했다 "벌집 건드려 혼비백산"

4.

'루미코♥' 김정민, 기러기 父 고충 "공허함 느껴..내가 생각한 결혼 생활 아냐" ('각집부부')

5.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화보다 더 강했다" 왜 이호준 감독은 극대노했나, 트레이드 이적생 질책할 일 아니다

2.

독일 최고 매체 심각 폭로, 이딴 선수가 '인성 최고' 손흥민 7번 후계자?...미친 기행+인성 논란

3.

'와 세상에 이런 일이' 3위팀 웃으면서 버스 탔다! 불안 요소 전부 아꼈다[광주 현장]

4.

"맨날 당하기만 했는데…" 2년만의 홈런→체크스윙 판독→'5할 타율' 젊은 악마까지…숨가빴던 끝내기 대역전극, 뜨거운 회상 [수원포커스]

5.

슈퍼팀이라더니 동부 꼴찌에 2연패, DS 직행 점점 힘들어지는 다저스...그게 오타니 탓인가?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.