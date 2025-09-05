스포츠조선

주우재, 웬디와 '핑크빛' 9년 인연 "사진 찍고 대기실 뛰어다녀" ('홈즈')

기사입력 2025-09-05 06:30


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '홈즈' 주우재가 레드벨벳 웬디와 묘한 기류를 보였다.

4일 방송된 MBC 예능프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 웬디, 이석훈이 성수동 임장에 나섰다.

최근 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 흥행으로 실력파 가수들의 '골든(Golden)' 커버가 연이어 올라오고 있다. 김숙은 웬디와 이석훈에게 "두 분 (커버) 안 했냐"고 물었고 이석훈은 "너무 키가 높아서 엄두가 안 난다"고 토로했다.

웬디 역시 "솔직히 탑승하려 했다. 집에서 연습하다 기절하는 줄 알았다"며 "녹음해서 하고 싶지 않고 라이브로 하고 싶었다"고 밝혔다.


이날 웬디의 출연에 설렌 사람이 있다고. 바로 오래 전부터 레드벨벳을 향한 팬심을 드러내온 주우재였다. 주우재는 과거 tvN '문제적 남자'에 출연했던 웬디와 찍은 사진을 SNS에 게재하며 "이 사진 찍고 대기실을 뛰어다녔다"고 밝힌 바. 이에 김숙은 "주우재가 뛰어다녔다고?"라고 놀랐고 양세찬도 "주우재가 호들갑 떠는 스타일은 아닌데"라고 거들었다.

이어 양세찬은 "원래 주우재가 안 그러지 않냐. 근데 녹화 전에 웬디 씨랑 주거니 받거니 하더라"라고 폭로했고 김대호는 "저 정확히 들었다. '저 기억하세요?'(라고 했다)"라고 밝혀 녹화장을 뒤집었다. 이에 주우재는 "저는 레드벨벳 앨범 전곡을 듣는 사람이다. 앨범 얘기했다"고 해명했다.

wjlee@sportschosun.com

