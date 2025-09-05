추성훈, ♥야노시호와 아슬아슬한 부부사이 "5개월간 집 안들어가"[SC리…

스포츠조선

추성훈, ♥야노시호와 아슬아슬한 부부사이 "5개월간 집 안들어가"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-05 06:53


[스포츠조선 백지은 기자] 종합격투기 선수 추성훈이 아내 야노시호와의 아슬아슬한 부부 관계를 고백했다.

4일 공개된 웹예능 '아조씨 제멋대로'에서는 그룹 아이브 장원영과 만난 추성훈의 모습이 그려졌다. 추성훈은 장원영과 가챠숍에서 가챠를 뽑은 뒤 타로점을 봤다.

추성훈은 유튜브 활동이 어떻게 될지를 궁금해 했고, 전문가는 채널보다 추성훈의 건강이 더 걱정이라고 했다. 추성훈은 "촬영이 너무 많아 집에 가지 못한지 5개월 정도 됐다"고 털어놨다. 전문가는 "혼자 감당하기 버거운 상태다. 방향성을 명확하게 잡는 게 좋다. 내년엔 좀더 넓은 영역으로 나갈 것 같다"고 조언했다.


추성훈은 아내 야노시호가 자신에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 물었다. 전문가는 "너무 사랑하지만 알게 모르게 계속 의심하고 있다"고 봤다. 추성훈은 "영상통화를 해서 어디인지 물어보고 그런다"고 공감했다. 전문가는 "야노시호는 너무 좋은 여성상이다. 조련하기 힘든 사자를 이렇게 잘 조련하고 있다. 하지만 소통은 잘 안된다고 느낀다"고 분석했다.

이에 장원영은 "한번쯤은 먼저 영상통화를 걸어주시면 될 것 같다"는 해결책을 내놔 모두를 박수치게 했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

