이민우, 재혼 日예비신부X6세 딸과 일방적 합가 통보→母 "미쳤냐" 분노…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이민우가 예비 신부와 6세 딸을 데리고 드디어 부모님 앞에 선다.
오는 6일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이민우가 예비 신부, 딸과 함께 맞이하는 운명의 첫 합가 현장이 최초 공개된다.
|
한편, 한국에 도착한 예비 신부는 집으로 향하는 길에 "많이 긴장된다. 딸과 함께 들어가는 거라 더 떨린다"며 심장이 터질 듯한 속내를 고백해 긴장감을 높인다. 그리고 마침내 이민우 가족과 새 가족이 한 지붕 아래 모이는 운명의 순간, 예비 신부와 6세 딸을 마주한 부모님의 리얼 반응은 어땠을지 관심이 쏠린다.
이 장면을 지켜보던 MC 백지영이 갑작스럽게 눈물을 터뜨리며 스튜디오까지 술렁이게 만들었다는 후문. 여기에 재혼을 앞둔 은지원은 신혼집 계획을 묻는 질문에 "지금 사는 집에서 살기로 했다. 세간살이는 아내 취향에 맞추겠다"라며 솔직하게 답해 스튜디오를 들썩이게 만든다.
웃음과 눈물, 충격이 교차한 이민우 가족의 합가 현장과 그날의 진짜 속사정은 오는 6일 밤 10시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com