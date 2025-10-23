[공식] 박봄 소속사 "양현석 고소장 접수 NO, 건강 되찾도록 돕겠다"(전문)

기사입력 2025-10-23 09:25


[공식] 박봄 소속사 "양현석 고소장 접수 NO, 건강 되찾도록 돕겠다"…

[공식] 박봄 소속사 "양현석 고소장 접수 NO, 건강 되찾도록 돕겠다"…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 박봄이 양현석 전 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 상대로 고소장을 공개한 가운데, 소속사가 "고소장은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.

박봄 소속사 디네이션 엔터테인먼트는 23일 공식 입장을 내고 "

박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료됐으며, SNS에 게시된 고소장은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.

이어 "박봄은 현재 모든 활동을 중단하고 치료와 회복에 전념하고 있다"며 "당사는 아티스트가 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 박봄은 22일 자신의 계정에 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 상대로 한 고소 사실을 공개해 대중을 놀라게 했다.

박봄이 공개한 고소장에 따르면, 그녀는 양현석을 사기 및 횡령 혐의로 고소했으며, 양현석이 자신에게 정당히 지급돼야 할 수익금 약 6조4272억 원을 지급하지 않았다고 주장했다.

이에 박봄은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었다며 해당 행위가 명백한 사기 및 횡령이라고 밝혔다. 고소장은 지난 19일 작성된 것으로 알려졌다.

한편, 박봄은 지난해 2NE1 데뷔 15주년을 맞아 멤버들과 재결합해 무대에 올랐으나, 지난 8월 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 당시 소속사는 "의료진의 권유로 휴식이 필요하다"며 "깊은 논의 끝에 부득이하게 활동 중단을 결정했다"고 설명했다.


[공식] 박봄 소속사 "양현석 고소장 접수 NO, 건강 되찾도록 돕겠다"…
다음은 소속사 디네이션 엔터테인먼트 공식입장 전문


박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며, SNS에 업로드한 고소장은 접수된 사실이 없습니다.

박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있습니다. 당사는 아티스트가 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

3.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

4.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

5.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.