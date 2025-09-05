술도녀 정은지, 절친 이선빈 위해 ‘달까지 가자’ 깜짝 출연…경찰 변신 …

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 정은지가 절친 이선빈을 위해 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'에 깜짝 등장한다.
오는 9월 19일 첫 방송되는 '달까지 가자'는 월급만으로는 생존이 어려운 세 여자가 코인 투자에 뛰어들면서 벌어지는 이야기를 그린 하이퍼리얼리즘 생존기. 이선빈, 라미란, 조아람, 김영대가 각자의 매력을 뽐내며 치열한 생존극을 펼칠 예정이다.
이번 호흡은 두 사람의 남다른 의리에서 비롯됐다. '술꾼도시여자들' 시리즈에서 찰떡 호흡을 보여준 이후, 작품 밖에서도 절친으로 이어온 정은지와 이선빈은 변함없는 우정을 과시해왔다. 정은지는 촬영장에 커피차를 보내며 지원사격에 나섰고, 결국 특별 출연까지 흔쾌히 수락하며 훈훈함을 더했다. 제작진은 "두 사람의 케미가 여전히 완벽했다. 경찰서에서 마주한 장면은 강한 인상을 남길 것"이라고 전해 기대감을 끌어올렸다.
한편, '달까지 가자'는 오는 9월 19일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
