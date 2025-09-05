이성민, '재벌집 막내아들' 이후 '회장님 대접' 받아 "'이것' 하기 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이성민이 차진 입담으로 주말 안방을 장악할 예정이다.
7일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 '믿고 보는 배우' 이성민이 솔직하고 거침없는 입담을 펼칠 예정이다.
특히 '어쩔수가없다'가 7일 새벽 결정될 베니스영화제 황금사자상 유력 후보로 거론되는 것에 대해 이성민은 뜻밖의 수상 소감을 미리 전해 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 이에 MC 신동엽은 "방송쟁이가 다 됐다"며 폭소를 터뜨리기도 했다.
이어 이성민은 박찬욱 감독을 위해 촬영장에 갈 때마다 여러 버전의 연기를 준비했다며 촬영 비하인드까지 고백했는데, 과연 연기를 다양하게 준비할 수밖에 없던 이유는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.
그런가 하면 늘 맡은 배역을 완벽하게 소화하는 이성민은 드라마 '재벌집 막내아들' 촬영이 끝난 뒤의 씁쓸한 후일담을 전했다. 당시 촬영 중 한동안 회장님 대접을 받았던 이성민은 그 후로 '이것'을 하기 어색해졌다며 남모를 직업병을 공개해 모(母)벤져스를 폭소케 했다.
그뿐만 아니라 드라마 '골든 타임'에서 병원 교수님 역할로 주변 사람들에게 늘 "교수님" 이라고 불렸다는 이성민은 당시 지네에게 물려 응급실에 실려 갔다가 실제 병원 관계자들을 놀라게 했던 에피소드까지 밝혀 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 믿고 보는 배우 이성민의 웃픈 촬영 후일담에 관심이 쏠린다.
한편, 이성민은 요즘 딸에게 섭섭한 점이 생겼다고 털어놔 모벤져스를 귀 기울이게 했다. 딸이다 보니 고민이나 개인적인 이야기는 전부 엄마한테만 털어놓는다는 이성민의 딸은 아빠한테 '이때만' 말을 건넨다며 섭섭함을 토로했다. 이에 모벤져스는 "똑똑한 딸이다"라며 감탄했다. 그러나 섭섭함도 잠시, 미우새 아들들 중 사위 삼고 싶은 사람을 골라보라는 질문에 급진지해지며 고심하는 아빠의 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com