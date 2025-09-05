스포츠조선

'은중과 상연' 김고은, 말 잇지 못할 정도로 오열.."어떻게 내가 보내줄 수 있을까"

기사입력 2025-09-05 11:45


'은중과 상연' 김고은, 말 잇지 못할 정도로 오열.."어떻게 내가 보내…
넷플릭스 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은이 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김고은이 제작발표회 도중 눈물을 쏟았다.

넷플릭스는 5일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'(송혜진 극본, 조영민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 조영민 감독, 김고은, 박지현이 참석했다.

김고은은 40대에 은중이 상연을 다시 만나 조력사망 동행을 제안받았던 때를 생각하면서 갑작스럽게 눈물을 쏟았다. 김고은은 "어떻게 내가 보내줄 수 있을까, 그런 생각을 한 것 같다. 잘 보내주고 싶다"며 한참동안 말을 잇지 못했다.

한참 뒤 입을 연 김고은은 "상연이가 지현이라 다행이라는 감정을 느낄 때마다 얘기하진 않았지만, 수도 없이 느낀 것 같다. 이 든든함과 고마움은 말로 표현이 안 된다. 처음에 작가님을 만났을 때 이 이야기의 방향이 어떻게 흘러갈지에 대한 이야기를 전반적으로 해주셨는데, 남아있는 사람들에 대한 이야기가 될 수도 있다고 얘기를 해주셨다. 그 부분에 대해서 저는 당사자가 아니기에 내가 남아 있는 사람, 동행을 해줄 때 어떤 마음인지, 동행을 결정했을 때, 그 이후의 상황에 남아있는 나를 생각한 것 같고, 그 마음이 컸던 것 같은데, 은중이에게도 기회였지 않을까, 하는 생각을 많이 했다. 마지막에 잘 은중이로서 보내줄 수 있는 기회를 얻게 된 게 아닐까. 그래서 내가 가장 소중하다고 생각한 사람을 보내줄 때 나는 어떻게 할 수 있을까, 그 기회를 내가 가질 수만 있다면 어떻게 할 수 있을지를 가장 많이 생각한 것 같다"고 말했다.

'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담는 작품. '브람스를 좋아하세요?', '사랑의 이해'를 연출했던 조영민 감독이 연출을 맡아 10대부터 40대까지, 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사를 담아낸다. 김고은과 박지현이 각각 은중과 상연으로 분해 섬세한 감정의 변화를 표현하며 우정을 중심으로 동경과 질투 등 누구나 한 번쯤 느껴봤을 복합적인 감정을 디테일하게 완성할 것으로 보인다.

'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

