'은중과 상연' 김고은 "박지현, 같이 고생해도 얼굴 안 부어..원망스러…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김고은이 박지현을 향한 부러운 마음을 드러냈다.
넷플릭스는 5일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'(송혜진 극본, 조영민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 조영민 감독, 김고은, 박지현이 참석했다.
김고은은 "몇 살 차이도 안 나는데 존경이라 한다"며 "지현이가 저를 되게 좋아해주는 기운을 너무 많이 주니까 이렇게 사랑받아도 되나, 싶을 정도로 고마웠다. 그런데 좋은 얘기는 많이 했지만, 원망에 대한 이야기를 하자면, 저는 피곤하거나 그러면 잘 붓는다. 그런데 지현이는 안 붓는다. 촬영을 같이 했는데 안 붓고, 나만 부으니까 저는 전 신이랑 이번 신이 얼굴이 튀어버려서 원망스러웠다. '뭔데 왜 안 붓지? 같이 고생했는데 왜 나만 고생이 얼굴에 나오지?'했다"고 말했다.
'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담는 작품. '브람스를 좋아하세요?', '사랑의 이해'를 연출했던 조영민 감독이 연출을 맡아 10대부터 40대까지, 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사를 담아낸다. 김고은과 박지현이 각각 은중과 상연으로 분해 섬세한 감정의 변화를 표현하며 우정을 중심으로 동경과 질투 등 누구나 한 번쯤 느껴봤을 복합적인 감정을 디테일하게 완성할 것으로 보인다.
'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com