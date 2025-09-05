스포츠조선

'은중과 상연' 김고은 "박지현, 같이 고생해도 얼굴 안 부어..원망스러워"

기사입력 2025-09-05 11:55


'은중과 상연' 김고은 "박지현, 같이 고생해도 얼굴 안 부어..원망스러…
넷플릭스 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은이 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김고은이 박지현을 향한 부러운 마음을 드러냈다.

넷플릭스는 5일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'(송혜진 극본, 조영민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 조영민 감독, 김고은, 박지현이 참석했다.

박지현은 "저는 고은 언니를 보면서 원래도 너무 좋아하고 존경했던 선배고, 질투라기 보다는 부러웠다. 질투와 부러움은 다르면서 비슷한 감정이라 생각하는데, 부럽다고 인정하고 받아들이고, 제가 많이 따라하려고 노력했다. 거기서 따라하고 배우다 보면 언젠가는 저렇게 될 수 있지 않을까? 하는 생각으로 많이 배우고, 언니가 저를 많이 이끌어줬다. 너무 존경한다. 너무 존경하고 사랑하는 선배이자 언니이자 동료다"라고 했다.

김고은은 "몇 살 차이도 안 나는데 존경이라 한다"며 "지현이가 저를 되게 좋아해주는 기운을 너무 많이 주니까 이렇게 사랑받아도 되나, 싶을 정도로 고마웠다. 그런데 좋은 얘기는 많이 했지만, 원망에 대한 이야기를 하자면, 저는 피곤하거나 그러면 잘 붓는다. 그런데 지현이는 안 붓는다. 촬영을 같이 했는데 안 붓고, 나만 부으니까 저는 전 신이랑 이번 신이 얼굴이 튀어버려서 원망스러웠다. '뭔데 왜 안 붓지? 같이 고생했는데 왜 나만 고생이 얼굴에 나오지?'했다"고 말했다.

'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담는 작품. '브람스를 좋아하세요?', '사랑의 이해'를 연출했던 조영민 감독이 연출을 맡아 10대부터 40대까지, 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사를 담아낸다. 김고은과 박지현이 각각 은중과 상연으로 분해 섬세한 감정의 변화를 표현하며 우정을 중심으로 동경과 질투 등 누구나 한 번쯤 느껴봤을 복합적인 감정을 디테일하게 완성할 것으로 보인다.

'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

4.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

5.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

4.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

5.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'지메시'지소연 3년만의 英컴백,버밍엄시티 깜짝 임대...이금민과 한솥밥

2.

[오피셜] '손흥민 방출보다 더 충격' 레비 토트넘 회장 사임...BBC "구단 역사상 가장 논쟁적인 인물"

3.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

4.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

5.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.