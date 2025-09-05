[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박…

스포츠조선

[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박지현 눈물까지 쏟은 진심 (종합)

기사입력 2025-09-05 12:11


넷플릭스 시리즈 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은, 조영민 감독, 박지현이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/

[스포츠조선 문지연 기자] "이기고 싶다"는 김고은의 간절한 바람이 통할까, 공감과 동행을 바탕으로 한 '은중과 상연'이 '북극성'에 도전장을 내민다.

넷플릭스는 5일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'(송혜진 극본, 조영민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 조영민 감독, 김고은, 박지현이 참석했다.

'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담는 작품. '브람스를 좋아하세요?', '사랑의 이해'를 연출했던 조영민 감독이 연출을 맡아 10대부터 40대까지, 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사를 담아낸다. 김고은과 박지현이 각각 은중과 상연으로 분해 섬세한 감정의 변화를 표현하며 우정을 중심으로 동경과 질투 등 누구나 한 번쯤 느껴봤을 복합적인 감정을 디테일하게 완성할 것으로 보인다.

연출을 맡은 조영민 감독은 "10대부터 40대까지 30년 가까운 세월을 함께 보낸 두 친구의 이야기다. 한때는 동경했고, 한때는 미워했지만 용서하고 화해했던 시간들을 따라간 작품이라고 말씀드릴 수 있을 것 같다"고 말했다.

배우들도 대본에 대한 매력을 느끼고 출연을 결정했다. 김고은은 "처음 이 작품을 제안받았을 때에는 4부까지만 볼 수 있었다. 1, 2부는 10대 슌 이야기고 3, 4부가 진행되면서 20대가 나오는데 굉장히 잔잔하게 흘러가는 이야기였는데, 5부가 왜 없는지에 대해 '빨리 5부를 보고 싶다'는 생각을 하게 된 작품이다. 처음엔 너무 잔잔한 작품이라고 제안을 받아서 '너무 잔잔한가?' 생각했는데, 깊이나 서사가 쌓여가는 과정이 마음을 많이 움직인 것 같다"고 말했다.


넷플릭스 시리즈 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은, 박지현이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/
이어 박지현은 "조영민 감독님과 함께 작품을 했던 경험이 었고, 제가 너무 존경하는 감독님이다. 제가 또 너무나 존경하는 김고은 선배, 고은 언니가 한다고 하는 게 너무 믿음이 충만했다. 대본을 받아봤을 때 상연이란 캐릭터가 가진 서사가 너무나도 와 닿았고, 너무 표현하고 싶은 부분이 많았어서 당연히 해야 한다는 느낌이 들었다"고 했다.

김고은과 박지현은 20대의 은중과 상연부터 30대, 그리고 40대까지 연기를 펼친다. 김고은은 "스물 한 살이기 때문에 10대 때 기운과 분위기가 아직 많이 풍기고 남아있는 나이대라고 생각해서, 살을 좀 찌웠다. 제가 어릴 슌 어땠나를 보면서 볼살이 좀 통통했더라. 그래서 살을 좀 찌우고 촬영에 임했다"고 말했다. 박지현은 "저는 오히려 살을 뺐던 것 같다"고 했다. 이에 김고은은 "20대 때 지현이한테 반해서 '너무 예뻐, 너무 예뻐' 했다. 진짜 예쁘다"고 했다. 박지현은 "(김고은은) 너무 사랑스러웠다"고 말했다.

30대를 넘어 40대에 재회한 은중과 상연에게는 또 다른 변화가 있을 전망이다. 상연이 자신의 조력 사망을 위해 김고은에게 동행을 제안하게 되는 것. 김고은은 이 상황을 떠올리면서 갑작스럽게 눈물을 쏟았다. 김고은은 "어떻게 내가 보내줄 수 있을까, 그런 생각을 한 것 같다. 잘 보내주고 싶다"며 한참동안 말을 잇지 못했다.


한참 뒤 입을 연 김고은은 "상연이가 지현이라 다행이라는 감정을 느낄 때마다 얘기하진 않았지만, 수도 없이 느낀 것 같다. 이 든든함과 고마움은 말로 표현이 안 된다. 처음에 작가님을 만났을 때 이 이야기의 방향이 어떻게 흘러갈지에 대한 이야기를 전반적으로 해주셨는데, 남아있는 사람들에 대한 이야기가 될 수도 있다고 얘기를 해주셨다. 그 부분에 대해서 저는 당사자가 아니기에 내가 남아 있는 사람, 동행을 해줄 때 어떤 마음인지, 동행을 결정했을 때, 그 이후의 상황에 남아있는 나를 생각한 것 같고, 그 마음이 컸던 것 같은데, 은중이에게도 기회였지 않을까, 하는 생각을 많이 했다. 마지막에 잘 은중이로서 보내줄 수 있는 기회를 얻게 된 게 아닐까. 그래서 내가 가장 소중하다고 생각한 사람을 보내줄 때 나는 어떻게 할 수 있을까, 그 기회를 내가 가질 수만 있다면 어떻게 할 수 있을지를 가장 많이 생각한 것 같다"고 말했다.


넷플릭스 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은이 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/
이어 박지현은 "어떻게 보면, 죽음에 동행해달라고 하는 부탁이 이기적이고 뻔뻔한 행동이라고 생각한다. 상연의 입장에서 봤을 때 죽음을 앞두고 마지막으로 용서받고 싶은 사람이 은중이었고, 상연에게 남은 사람이 없다. 상연의 삶을 되돌아봤을 때 남은 사람이 없었고, 삶과 죽음이라는 그런 생각을 연기적으로 많이 했고, 그걸 표현하기 위해 다양한 도서나 다큐멘터리를 보면서 공부를 했다. 감히 제가 직접적인 경험을 해보지도 않았고, 그런 것들을 표현할 수 있을까 하는 고민도 많았는데, 감독님과 고은 언니가 옆에서 많이 도움을 주기도 했었고, 간접적 경험을 통해 그걸 바탕으로 최대한 몰입해서 연기하려고 노력했던 것 같다. 고은 언니가 사실, 함께해줬기에 너무나도 저에게는 상연이에게 은중이 같은 존재처럼, 저에게는 그런 존재였기에 너무 잘 몰입해서 연기를 마칠 수 있던 것 같다"고 말했다.

두 배우의 실제 모습도 은중과 상연을 연상하게 만든다. 서로를 향한 동경과 존경, 사랑이 기본이 되는 상황에서 부러움이라는 감정까지 존재하는 것. 박지현은 "저는 고은 언니를 보면서 원래도 너무 좋아하고 존경했던 선배고, 질투라기 보다는 부러웠다. 질투와 부러움은 다르면서 비슷한 감정이라 생각하는데, 부럽다고 인정하고 받아들이고, 제가 많이 따라하려고 노력했다. 거기서 따라하고 배우다 보면 언젠가는 저렇게 될 수 있지 않을까? 하는 생각으로 많이 배우고, 언니가 저를 많이 이끌어줬다. 너무 존경한다. 너무 존경하고 사랑하는 선배이자 언니이자 동료다"라고 했다.

김고은은 "몇 살 차이도 안 나는데 존경이라 한다"며 "지현이가 저를 되게 좋아해주는 기운을 너무 많이 주니까 이렇게 사랑받아도 되나, 싶을 정도로 고마웠다. 그런데 좋은 얘기는 많이 했지만, 원망에 대한 이야기를 하자면, 저는 피곤하거나 그러면 잘 붓는다. 그런데 지현이는 안 붓는다. 촬영을 같이 했는데 안 붓고, 나만 부으니까 저는 전 신이랑 이번 신이 얼굴이 튀어버려서 원망스러웠다. '뭔데 왜 안 붓지? 같이 고생했는데 왜 나만 고생이 얼굴에 나오지?'했다"고 말했다.


넷플릭스 시리즈 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 박지현이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/

넷플릭스 '은중과 상연' 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김고은이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/
'은중과 상연'은 10일 공개되는 '북극성'과의 맞대결도 예고돼 있다. 김고은은 "존경하고 사랑하는 김희원 감독님의 '북극성'을 응원한다. 이기고 싶다. 존경하고 사랑하고 '북극성' 너무 좋은 작품이고 정서경 작가님도 너무 사랑하는 분인데, 하지만 이기고 싶다. '은중과 상연' 기대해달라"고 했다. 조영민 감독은 "비슷한 시기에 나오는 작품이지만, 각자의 색깔과 재미가 다르다고 생각한다. 그 드라마는 그 드라마대로의 재미로 봐주시고, 저희 드라마는 저희 드라마 나름의 재미와 개성이 있으니까, 저도 저희가 이기고 싶다"고 자신했다.

마지막으로 박지현은 "저희 시리즈는 현실적이고, 남녀노소 모두가 공감할 수 있는 우정이란 소재를 바탕으로 한 시리즈이기에 잔잔히 보시면 많은 분들이 공감하시고 다양한 친구 분들이 생각나시고 사랑도 생각나고 가족도 생각나는 따뜻한 시리즈가 될 것"이라고 했다. 김고은은 "저희 드라마는 관계에 대한 생각을 한 번쯤 하게 하는 작품인 것 같다. 우정도 있지만, 사랑도, 가족과의 관계도 있다. 내가 생각하는 관계란 무엇인가, 온전히 상대를 받아들여주는 것이 얼마나 어렵지만 가치있는 일인지를 알려줄 것 같다. 마지막 페이지까지 책을 읽었을 슌 나오는 깊은 여운이 있는 작품이라 생각하니, 저희 여정을 잘 따라와주시면 감사하겠다"고 예고했다.

'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

