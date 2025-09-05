‘더 시즌즈-쓰담쓰담’ 새 MC 10센치 권정열 “장범준·이문세 꼭 모시…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 10CM 권정열이 KBS 심야 음악 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'의 새 주인공으로 나섰다.
5일 오전 서울 영등포구 KBS아트홀에서는 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 MC 10센치(권정열), 정동환(멜로망스), 최승희PD, 손자연PD, 최지나PD가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다.
특히 10CM는 '유희열의 스케치북'과 '더 시즌즈' 시리즈를 통틀어 최다 출연 기록을 세운 아티스트로, 이번 시즌에서 프로그램의 전통과 가치를 잇는 의미를 더한다. 그는 '안아줘요', '봄이 좋냐슌', '폰서트', '쓰담쓰담', '그라데이션' 등 히트곡으로 사랑받았고, 음악 페스티벌 헤드라이너이자 공연 섭외 1순위로 자리매김했다. 최근 정규 5집 더블 타이틀곡 '사랑은 여섯줄', 'Monday Is Coming(Feat. BIG Naughty)'을 발표하며 리스너들의 호평을 얻고 있다.
제작발표회에서 권정열은 "장범준 씨를 꼭 모시고 싶다. 친분도 있고 존경하는 아티스트인데 방송에서 함께한 적이 없어 신선한 그림이 될 것 같다"고 밝혔다. 이어 "특히 이문세 선배님은 출연만으로도 힘이 될 것 같고 조언을 받고 싶은 부분도 많다"며 특별한 바람을 드러냈다.
여덟 시즌 째 '더시즌즈'와 함께 하고 있는 정동환은 "저는 클래식 음악 하시는 분들을 모시고 싶다. 임윤찬, 조성진 씨 꼭 모시고 싶다"고 바람을 전했다.
연출을 맡은 PD들도 바람을 전했다. 최승희 PD는 "권정열 씨가 손흥민 선수 팬이셔서, 꼭 나와주셨으면 좋겠다"고 밝혔고 손자연, 최지나 PD는 "과거 '스케치북' 등 프로그램에 나와주셨던 김동률, 브라운아이드소울 선배님을 모시고 싶다. 이밖에도 무대를 찾아 헤매는 신진 아티스트들을 위한 무대도 꾸며보고 싶다"고 덧붙였다.
한편 오늘(5일) 오후 10시 첫 방송되는 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에는 이찬혁, 이석훈, 고영배, 에픽하이, 송은이가 출연해 무대를 꾸민다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com