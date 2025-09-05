스포츠조선

‘더 시즌즈-쓰담쓰담’ 새 MC 10센치 권정열 “장범준·이문세 꼭 모시고파”

기사입력 2025-09-05 14:43


‘더 시즌즈-쓰담쓰담’ 새 MC 10센치 권정열 “장범준·이문세 꼭 모시…
KBS 새 예능 '더 시즌즈-10cm의 쓰담쓰담' 제작발표회가 5일 서울 영등포구 여의도동 KBS신관에서 열렸다. 10cm 권정열이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.05/

[스포츠조선 조민정 기자] 10CM 권정열이 KBS 심야 음악 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'의 새 주인공으로 나섰다.

5일 오전 서울 영등포구 KBS아트홀에서는 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 MC 10센치(권정열), 정동환(멜로망스), 최승희PD, 손자연PD, 최지나PD가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다.

'더 시즌즈'는 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡아온 KBS의 심야 음악 프로그램. 이번 여덟 번째 시즌의 MC로 발탁된 10CM(십센치)는 지난 8월 10일 단독 콘서트 '5.0' 앙코르 무대에서 직접 이 소식을 깜짝 발표, 뜨거운 화제를 모은 바 있다.

특히 10CM는 '유희열의 스케치북'과 '더 시즌즈' 시리즈를 통틀어 최다 출연 기록을 세운 아티스트로, 이번 시즌에서 프로그램의 전통과 가치를 잇는 의미를 더한다. 그는 '안아줘요', '봄이 좋냐슌', '폰서트', '쓰담쓰담', '그라데이션' 등 히트곡으로 사랑받았고, 음악 페스티벌 헤드라이너이자 공연 섭외 1순위로 자리매김했다. 최근 정규 5집 더블 타이틀곡 '사랑은 여섯줄', 'Monday Is Coming(Feat. BIG Naughty)'을 발표하며 리스너들의 호평을 얻고 있다.

제작발표회에서 권정열은 "장범준 씨를 꼭 모시고 싶다. 친분도 있고 존경하는 아티스트인데 방송에서 함께한 적이 없어 신선한 그림이 될 것 같다"고 밝혔다. 이어 "특히 이문세 선배님은 출연만으로도 힘이 될 것 같고 조언을 받고 싶은 부분도 많다"며 특별한 바람을 드러냈다.

여덟 시즌 째 '더시즌즈'와 함께 하고 있는 정동환은 "저는 클래식 음악 하시는 분들을 모시고 싶다. 임윤찬, 조성진 씨 꼭 모시고 싶다"고 바람을 전했다.

연출을 맡은 PD들도 바람을 전했다. 최승희 PD는 "권정열 씨가 손흥민 선수 팬이셔서, 꼭 나와주셨으면 좋겠다"고 밝혔고 손자연, 최지나 PD는 "과거 '스케치북' 등 프로그램에 나와주셨던 김동률, 브라운아이드소울 선배님을 모시고 싶다. 이밖에도 무대를 찾아 헤매는 신진 아티스트들을 위한 무대도 꾸며보고 싶다"고 덧붙였다.

한편 오늘(5일) 오후 10시 첫 방송되는 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에는 이찬혁, 이석훈, 고영배, 에픽하이, 송은이가 출연해 무대를 꾸민다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

2.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

3.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

4.

'오타니 천적' NL 사이영상 굳혔다, 스킨스 6이닝 8K 무실점 9승...김혜성은 무안타, LAD 3-5 PIT

5.

"폰세 연승? 우리 상대론 이긴 적 없잖아" LG의 선두질주, 염갈량의 이유있는 자신감…신기록은 중요치 않다 [수원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.