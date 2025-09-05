사람엔터, 이수혁 12시간 中팬미팅 '혹사 논란' 해명 "배우가 원했던 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 사람엔터테인먼트가 소속 배우인 이수혁의 중국 팬미팅 혹사 논란에 입장을 밝혔다.
사람엔터테인먼트는 5일 오후 "최근 이수혁의 중국 팬미팅 관련 사실과 다른 내용이 오가고 있어 정확하게 답한다"며 논란이 불거진 중국 팬미팅 진행 과정을 자세하게 설명했다.
더불어 "팬미팅 종료 후, 안전 문제로 '팬들의 퇴장이 완료될 때까지 대기해 달라'는 주최 측의 요청이 있었고, 배우는 모든 팬들이 귀가한 이후 이동을 마쳤다"며 "또 다른 문의사항이었던 공연장 온도 상황은 예상치 못하게 현장이 더웠던 것이 사실이다. 냉방시설이 충분하지 못하였던 것이 원인이기도 했다. 그럼에도 불구하고 끝까지 책임을 다하며 팬들과 함께한 이수혁 그리고 팬들께 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다.
앞서 이수혁은 중국 항저우에서 '1st Fanmeeting in Hangzhou(퍼스트 팬미팅 인 항저우)'를 진행하는 과정에서 예상치 못한 학대 논란이 불거졌다. 온라인 커뮤니티를 통해 이수혁이 팬미팅에서 12시간 동안 수천 명의 팬에게 사인을 하고 공연까지 진행했다는 것. 게다가 이날 행사장은 에어컨 고장으로 냉방이 되지 않아 이수혁이 땀 범벅이 된 채 행사에 임해야 했다는 후문. 급기야 탈수 증세로 비틀거렸다는 목격담이 더해져 이수혁에 대한 소속사의 '학대 논란'이 이어졌다.
대만 EBC 방송은 이러한 이수혁의 팬미팅을 보도해 논란을 키웠다. EBC는 이수혁이 당초 6시간 30분의 일정이 예정돼 있었으나 주최 측의 과도한 티켓 판매로 인해 수천 명의 팬들에게 사인을 해야 하는 등 12시간 동안 일정이 진행됐다고 전했다.
논란이 계속되자 사람엔터테인먼트는 지난 4일 공식 계정을 통해 "행사 과정에서 발생한 예기치 못한 상황들에 대해 깊이 유감스럽게 생각한다. 이번 사안을 계기로 더 나은 방향으로 나아가기 위해 최선을 다하겠다"라는 반쪽 사과로 팬들의 화를 키웠다.
논란이 식지 않자 사람엔터테인먼트는 5일 다시 한번 공식 입장을 전하며 "당사는 배우의 컨디션과 의사를 지속적으로 확인했으나 배우가 '최선을 다하고 싶다'는 뜻을 거듭 밝혔다"고 해명했다.
<이하 사람엔터테인먼트 공식 입장 전문>
안녕하세요, 사람엔터테인먼트입니다.
최근 이수혁 배우의 중국 팬미팅 관련 사실과 다른 내용이 오가고 있어 정확한 답변드립니다.
가장 문의가 많았던 공연 시간에 대한 상세 내용은 아래와 같습니다. (현장 기준)
* 리허설 참관: 12:00 ~ 12:15 (약 15분 진행)
* 팬미팅 본 공연: 14:00 ~ 18:30 (약 4시간 30분 진행)
* 베네핏(사진 촬영·하이터치): 19:00 ~ 21:00 (약 2시간 진행)
이번 팬미팅은 배우가 팬 여러분을 10년 만에 직접 만나는 뜻깊은 자리로, 이수혁 배우는 포스터·타이틀·무대영상·사진촬영 등 준비 전 과정에 직접 참여하며 오랜 시간 정성을 다했습니다.
팬미팅 당시 예상보다 뜨거운 열기로 본 공연 시간이 지연되는 상황에서, 당사는 배우의 컨디션과 의사를 지속적으로 확인했습니다. 배우는 "오랜만에 팬분들을 만난 만큼 최선을 다하고 싶다" 라는 뜻을 거듭 밝혔고, 그 진심이 반영되어 예정보다 더 긴 시간 팬분들과 함께하게 되었습니다.
팬미팅 종료 후, 안전 문제로 "팬분들의 퇴장이 완료될 때까지 대기해 달라"는 주최 측의 요청이 있었고, 배우는 모든 팬분들이 귀가한 이후 이동을 마쳤습니다.
또 다른 문의사항이었던 공연장 온도 상황은 예상치 못하게 현장이 더웠던 것이 사실입니다. 냉방시설이 충분하지 못하였던 것이 원인이기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 끝까지 책임을 다하며 팬들과 함께한 이수혁 배우 그리고 팬분들에게 감사의 마음을 전합니다.
사람엔터테인먼트는 앞으로 소속 아티스트와 팬들의 마음을 더욱 깊이 헤아리고, 국내외 모든 공식 일정에서 소속 아티스트와 팬들 모두 불편함이 없도록 최선을 다해 준비하겠습니다.
감사합니다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com