고소영, 28년 만 KBS 귀환…제로베이스원과 ‘펍스토랑’ 첫 손님 케미…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고소영이 28년 만에 KBS로 돌아왔다. 그 무대는 다름 아닌 새 유튜브 콘텐츠 '고소영의 펍스토랑'. 첫 손님은 글로벌 아이돌 제로베이스원이었다.
'펍스토랑'은 고소영이 지배인으로서 직접 요리를 대접하고 팬심 어린 토크를 나누는 신개념 예능으로, KBS 간판 프로그램 '편스토랑'의 스핀오프 콘텐츠다. 고소영은 첫 방송을 앞두고 "딸과 덕질하는 엄마"라며 제로베이스원에 대한 팬심을 고백했다. 실제로 세 멤버 성한빈, 김지웅, 박건욱을 만나자마자 준비해온 의상을 공개하며 "서바이벌 때부터 응원했다"고 솔직히 털어놓아 웃음을 자아냈다.
하이라이트는 챌린지였다. 멤버들은 고소영에게 신곡 '아이코닉' 챌린지를 제안했다. 춤은 처음이라는 고소영이 주저하자 박건욱은 "선배님은 가운데만 지켜주시면 된다"며 기지를 발휘했고, 성한빈과 김지웅이 직접 동작을 코치해 결국 고소영의 인생 첫 챌린지가 성사됐다.
팬심 가득한 고소영과 제로베이스원의 꿀 케미는 오는 9월 8일 오후 6시 30분 유튜브 KBS 엔터 채널에서 같은 날 밤 11시 35분 KBS2에서도 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com