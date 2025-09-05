스포츠조선

축구만 잘하는 게 아니네…손흥민, 트리마제 55억 매도…8년 만에 30억 차익 ‘부동산 월드클래스’[SC이슈]

기사입력 2025-09-05 17:19


축구만 잘하는 게 아니네…손흥민, 트리마제 55억 매도…8년 만에 30억…

[스포츠조선 조민정 기자] 손흥민이 부동산 투자에서도 '월드클래스 클래스'를 입증했다. 올 3월 서울 성수동 '트리마제' 아파트를 55억원에 매도하며 약 8년 만에 30억원이 넘는 시세차익을 챙긴 것.

5일 헤럴드경제 보도에 따르면 손흥민은 2017년 5월 트리마제 140.3㎡를 24억4460만원에 매입해 보유하다 지난 3월 22일 55억 원에 매도했다. 단순 차익만 30억5540만 원에 달하며 매수 당시 설정했던 약 16억 원 수준의 대출도 지난 5월 완납 처리된 것으로 전해졌다.

손흥민이 보유했던 세대는 방 3개, 욕실 2개 구조로 한강뷰가 보장되는 '로열동' 중층 가구다. 지난 3월 거래 당시 같은 평형 최고가를 경신했고 이후에도 가격 상승세가 이어져 6월에는 동일 평형이 60억원에 거래되며 신고가를 다시 썼다.

트리마제는 연예인과 유명 인사들의 거주지로도 유명하다. 전 수영선수 박태환, 소녀시대 태연·써니, 슈퍼주니어 이특·최시원·동해, 배우 서강준, 가수 황치열 등이 입주자로 알려져 있다. BTS 제이홉 또한 해당 단지에 투자해 84㎡를 40억원에 매각한 바 있다.

한편 손흥민은 트리마제 외에도 2016년 강남구 압구정동 '신현대 9·11·12차' 아파트를 매입했고 지난해에는 분양가만 200억원 이상인 초고가 단지 '에테르노 압구정' 펜트하우스를 분양받았다. 손흥민이 선택한 타입은 약 400억원 규모로 알려져 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



연예 많이본뉴스
1.

[단독]김민주, 'MBC 대학가요제' 이끈다…'음중' 최장 MC의 귀환

2.

"아내 공개 절대 안해" 김종국, 오늘(5일) 결혼…사회 유재석, 신혼여행 연기[종합]

3.

'유재석 동갑' 김석훈, '쓰저씨' 안타까운 근황 "허리 못 펴고 무릎 큰 무리

4.

김민석, 가슴 아픈 부친상..“큰 슬픔 속 장례 준비 중”

5.

윤현숙, 당뇨로 눈 건강 이상 호소 "시야 흐려 안 보이기도, 계속 부어있어"

