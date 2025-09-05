박수홍♥김다예 10개월 딸, '유니콘 아기' 인증 받았다.."뒤집어도 절…

스포츠조선

박수홍♥김다예 10개월 딸, '유니콘 아기' 인증 받았다.."뒤집어도 절대 안깨"

기사입력 2025-09-05 23:34


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 방송인 박수홍이 '유니콘 아기' 딸 재이를 자랑했다.

5일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에서는 '10개월아기 재이 생애 첫 한강 피크닉 ! | 사교성 만렙 | 유니콘아기 | 후기 이유식 | 영유아연고 | 동아제약 | 광고모델 재이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김다예는 "오늘은 일요일이에요. 그래서 오늘 제이랑 놀러 가기로 했습니다"라며 오늘 할 일에 대해 전했다.

김자예은 "주말마다 이제 제이를 데리고 어딜 좀 체험시키려 한다. 이렇게 보여주고 뭘 해야 할까 매번 고민인데 오늘은 날씨가 조금 풀려가지고 집 앞에 한강 피크닉을 하려 한다"고 했다.

요즘 이유식의 맛을 알아버렸다는 재이는 엄마의 이유식에 손을 뻗으며 먹고 싶어 한껏 기대했다. 박수홍은 아기새처럼 받아먹는 재이의 모습에 흐뭇해 하며 손수 이유식을 먹여줬다.


박수홍은 젖병, 물, 기저귀 등 피크닉 준비물을 살뜰하게 챙겼다. 간단 피크닉 준비였지만 점점 불어나는 짐들.

한강 피크닉을 가는 길, 재이는 신이 나 발을 구르며 좋아했다. 김다예는 "재이가 자연 보는 걸 좋아한다. 이런 나무나 풀들"이라며 흐뭇해 했다.

동요 속 예쁜 하늘 그 자체인 한강. 재이는 놀러나온 강아지들을 보며 한박웃음을 지었다.


박수홍은 아빠의 품에 안겨 잠든 재이에 "아까부터 계속 그랬지 않냐. 낮잠 안자서 피곤할 거라고"라며 뒤척임도 없이 기절한 딸을 공개?다.

뒤집어 안아도 안 깨는 효녀 중의 효녀 재이, 박수홍은 "어떻게 이렇게 잘 자냐"라며 감탄했다.

shyun@sportschosun.com

