한가인, 세쌍둥이 엄마 될 뻔했다 "의사가 놀라서 전화, 수치 너무 높아…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 한가인이 세쌍둥이를 임신할 뻔했던 일화를 밝혔다.
4일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
한가인은 시험관 임신을 하기 전 한 해에 무려 세 번이나 같은 주수에 같은 이유로 유산했다며 "두 번까지는 그럴 수 있지 했는데 같은 원인으로 한 해에 세 번을 유산하니까 멘탈이 강한 편이라 생각했는데 살면서 그렇게 힘들었던 시절이 없었던 거 같다"고 떠올렸다.
이에 시험관 시술을 시작한 한가인은 첫 시술에 바로 첫째 제이 양을 임신했다. 한가인은 "처음에 임신했을 때 선생님이 전화 주셔서 (임신혈액검사) 수치가 100이 넘으면 거의 임신이 됐다고 판단하는데 너무 높았다"고 밝혔다. 전문의는 "저는 세 쌍둥이가 된 줄 알았다"고 식겁했고 한가인은 "처음에 쌍둥이인 거 같았다고 하셨다. 수치가 350이 나왔는데 저는 쌍둥이까지 생각했으니까 '괜찮아요' 했는데 끊자마자 바로 다시 전화가 와서 수치가 350이 아니라 530 이라며 세 쌍둥이인 거 같다더라. 한번 와서 봐야 될 거 같다 했는데 제이가 하나 있더라"라고 밝혔다. 수치가 높을수록 쌍둥이일 확률이 높아진다고. 한가인은 "제이는 정말 안정적으로 착상이 됐고 그 다음에는 너무 편하게 잘 지냈다"고 밝혔다.
한가인은 "2년 정도 있다가 둘째 생각나면 오라 하시고 첫째가 두 살 가까이 됐을 때 혼자 노는 걸 보면서 둘째를 낳아야겠다 해서 시험관을 다시 했다. 선생님이 배아를 한 알만 넣어주셨다. 그래서 두 알 넣어주셨으면 좋겠다 싶었다"고 밝혔다.
이에 전문의는 "쌍둥이를 가질까 봐 그랬다"며 "터울을 두고 아기를 가지라고 권유해드린 이유는 세계보건기구에서 연년생으로 아기를 낳으면 자폐아로 태어날 가능성이 높다 해서 돌잔치를 하고 나서 둘째를 갖는 걸 강조해서 권유했다"고 밝혔다.
