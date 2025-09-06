스포츠조선

한가인, 세쌍둥이 엄마 될 뻔했다 "의사가 놀라서 전화, 수치 너무 높아"

기사입력 2025-09-06 06:30


한가인, 세쌍둥이 엄마 될 뻔했다 "의사가 놀라서 전화, 수치 너무 높아…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 한가인이 세쌍둥이를 임신할 뻔했던 일화를 밝혔다.

4일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

시험관 임신으로 두 아이를 품에 안았던 한가인은 임신부터 출산까지 도와준 의사 선생님을 만나러 갔다.

한가인은 시험관 임신을 하기 전 한 해에 무려 세 번이나 같은 주수에 같은 이유로 유산했다며 "두 번까지는 그럴 수 있지 했는데 같은 원인으로 한 해에 세 번을 유산하니까 멘탈이 강한 편이라 생각했는데 살면서 그렇게 힘들었던 시절이 없었던 거 같다"고 떠올렸다.

이에 시험관 시술을 시작한 한가인은 첫 시술에 바로 첫째 제이 양을 임신했다. 한가인은 "처음에 임신했을 때 선생님이 전화 주셔서 (임신혈액검사) 수치가 100이 넘으면 거의 임신이 됐다고 판단하는데 너무 높았다"고 밝혔다. 전문의는 "저는 세 쌍둥이가 된 줄 알았다"고 식겁했고 한가인은 "처음에 쌍둥이인 거 같았다고 하셨다. 수치가 350이 나왔는데 저는 쌍둥이까지 생각했으니까 '괜찮아요' 했는데 끊자마자 바로 다시 전화가 와서 수치가 350이 아니라 530 이라며 세 쌍둥이인 거 같다더라. 한번 와서 봐야 될 거 같다 했는데 제이가 하나 있더라"라고 밝혔다. 수치가 높을수록 쌍둥이일 확률이 높아진다고. 한가인은 "제이는 정말 안정적으로 착상이 됐고 그 다음에는 너무 편하게 잘 지냈다"고 밝혔다.


한가인, 세쌍둥이 엄마 될 뻔했다 "의사가 놀라서 전화, 수치 너무 높아…
한가인은 "2년 정도 있다가 둘째 생각나면 오라 하시고 첫째가 두 살 가까이 됐을 때 혼자 노는 걸 보면서 둘째를 낳아야겠다 해서 시험관을 다시 했다. 선생님이 배아를 한 알만 넣어주셨다. 그래서 두 알 넣어주셨으면 좋겠다 싶었다"고 밝혔다.

이에 전문의는 "쌍둥이를 가질까 봐 그랬다"며 "터울을 두고 아기를 가지라고 권유해드린 이유는 세계보건기구에서 연년생으로 아기를 낳으면 자폐아로 태어날 가능성이 높다 해서 돌잔치를 하고 나서 둘째를 갖는 걸 강조해서 권유했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리 요가원, 오픈 전부터 대박…'3만 5천 원' 수강권 전체 품절

2.

"송하윤, 90분 뺨 때리고 전치 4주 집단폭행" 학폭 피해자→목격자까지 등판 ('궁금한Y')

3.

'홍현희♥' 제이쓴, 악플 쏟아진 '귀걸이 논란'..공식 발표 "다시는 안하겠다"

4.

하석진, 금수저였다…서초동 단독주택 본가 공개 "'기생충' 집 같아"

5.

연예 많이본뉴스
1.

이효리 요가원, 오픈 전부터 대박…'3만 5천 원' 수강권 전체 품절

2.

"송하윤, 90분 뺨 때리고 전치 4주 집단폭행" 학폭 피해자→목격자까지 등판 ('궁금한Y')

3.

'홍현희♥' 제이쓴, 악플 쏟아진 '귀걸이 논란'..공식 발표 "다시는 안하겠다"

4.

하석진, 금수저였다…서초동 단독주택 본가 공개 "'기생충' 집 같아"

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

'오늘 또?' 귀신에 홀린듯이 이틀 연속 폭우 → 광주 우천 취소, 10월 재편성[광주 현장]

2.

英 단독 보도! "손흥민 빈자리 이정도로는 못 채워" 토트넘의 결단, 이제 걱정 없다..."대체자 영입 추진 계획 포기"

3.

"기력 없고, 수준 이하" 손흥민은 그런 사람 아니다..."SON은 최고의 사업" '21세기 토트넘 산증인' 레비 회장 "역대 최고 영입 5인 선정"

4.

손흥민-케인-알리-에릭센, 토트넘 최강 DESK 완전 박살났네...무소속만 2명 '에릭센-알리 어쩌나'

5.

'가을야구 가야하는데…' 악재 겹친 롯데 "전준우 생각보다 안좋아, 복귀 시기도 불투명" [인천체크]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.